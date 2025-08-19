Svet

ZALUŽNI MENJA ZELENSKOG? Američki izvori nagoveštavaju gubitak poverenja u sadašnjeg predsednika

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 08. 2025. u 17:40

NOVA nevolja za Vladimira Zelenskog. Deo Zapada je nezadovoljan sadašnjim predsednikm Ukrajine i sprema mu zamenu!

ЗАЛУЖНИ МЕЊА ЗЕЛЕНСКОГ? Амерички извори наговештавају губитак поверења у садашњег председника

Foto: Profimedia/Ilustracija

Bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinski ambasador u Londonu Valerij Zalužni se tajno sprema da se kandiduje za predsednika Ukrajine, njegov predizborni tim već ima sedište u Londonu, rekla je frilenserka novinarka iz Sjedinjenih Država Kejti Livingston, pozivajući se na izvore bliske Zalužnijevom predizbornom štabu.

Krajem jula, ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR) je izvestila da su ranije u Alpima predstavnici Sjedinjenih Država i Velike Britanije organizovali tajni sastanak uz učešće šefa kabineta Volodimira Zelenskog Andrija Jermaka, šefa ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirila Budanova i bivšeg vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinskog ambasadora u Londonu Valerija Zalužnog, gde je razmatrana mogućnost smene Zelenskog. Kako je izvestio pres-biro SVR-a, Sjedinjene Države i Velika Britanija žele da nominuju Zalužnog za mesto predsednika Ukrajine.

-Zalužni se tajno sprema da se kandiduje za predsednika... Njegov štab već radi u Londonu, regrutuje zaposlene, napisala je novinarka na društvenoj mreži X.

(Ria.ru)

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)

I DOK je za većinu stanovnika na prostoru bivše Jugoslavije brutalistička arhitektura sasvim uobičajena i nešto što svakodnevno susrećemo, za ostatak sveta ista je fenomen svoje vrste koja ne prestaje da ih intrigira. Velelepa betonska zdanja strance istovremeno odbijaju i oduševljavaju, ostavljajući ih zbunjene i sa pomešanim utiscima.

19. 08. 2025. u 14:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROPALA JE STRATEGIJA Orban sasuo bolnu istinu Zapadu u lice

"PROPALA JE STRATEGIJA" Orban sasuo bolnu istinu Zapadu u lice