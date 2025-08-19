ZALUŽNI MENJA ZELENSKOG? Američki izvori nagoveštavaju gubitak poverenja u sadašnjeg predsednika
NOVA nevolja za Vladimira Zelenskog. Deo Zapada je nezadovoljan sadašnjim predsednikm Ukrajine i sprema mu zamenu!
Bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinski ambasador u Londonu Valerij Zalužni se tajno sprema da se kandiduje za predsednika Ukrajine, njegov predizborni tim već ima sedište u Londonu, rekla je frilenserka novinarka iz Sjedinjenih Država Kejti Livingston, pozivajući se na izvore bliske Zalužnijevom predizbornom štabu.
Krajem jula, ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR) je izvestila da su ranije u Alpima predstavnici Sjedinjenih Država i Velike Britanije organizovali tajni sastanak uz učešće šefa kabineta Volodimira Zelenskog Andrija Jermaka, šefa ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirila Budanova i bivšeg vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinskog ambasadora u Londonu Valerija Zalužnog, gde je razmatrana mogućnost smene Zelenskog. Kako je izvestio pres-biro SVR-a, Sjedinjene Države i Velika Britanija žele da nominuju Zalužnog za mesto predsednika Ukrajine.
-Zalužni se tajno sprema da se kandiduje za predsednika... Njegov štab već radi u Londonu, regrutuje zaposlene, napisala je novinarka na društvenoj mreži X.
(Ria.ru)
BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije
Preporučujemo
GOTOVA IGRA ZA UKRAJINU? Tramp i Putin se slažu — nema lažnih primirja
19. 08. 2025. u 16:15
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)