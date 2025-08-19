NOVA nevolja za Vladimira Zelenskog. Deo Zapada je nezadovoljan sadašnjim predsednikm Ukrajine i sprema mu zamenu!

Foto: Profimedia/Ilustracija

Bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinski ambasador u Londonu Valerij Zalužni se tajno sprema da se kandiduje za predsednika Ukrajine, njegov predizborni tim već ima sedište u Londonu, rekla je frilenserka novinarka iz Sjedinjenih Država Kejti Livingston, pozivajući se na izvore bliske Zalužnijevom predizbornom štabu.

Krajem jula, ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR) je izvestila da su ranije u Alpima predstavnici Sjedinjenih Država i Velike Britanije organizovali tajni sastanak uz učešće šefa kabineta Volodimira Zelenskog Andrija Jermaka, šefa ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirila Budanova i bivšeg vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, ukrajinskog ambasadora u Londonu Valerija Zalužnog, gde je razmatrana mogućnost smene Zelenskog. Kako je izvestio pres-biro SVR-a, Sjedinjene Države i Velika Britanija žele da nominuju Zalužnog za mesto predsednika Ukrajine.

-Zalužni se tajno sprema da se kandiduje za predsednika... Njegov štab već radi u Londonu, regrutuje zaposlene, napisala je novinarka na društvenoj mreži X.

(Ria.ru)

