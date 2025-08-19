TRAMP O SASTANKU PUTINA I ZELENSKOG: "Sve je već gotovo dogovoreno"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je "na neki način već dogovorio" sastanak između ruskog lidera Vladimira Putina Putina i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, ali da oni moraju da donesu konačnu odluku.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

"Nekako sam se dogovorio sa Putinom i Zelenskim, i znate, oni su ti koji moraju da donose odluke, mi smo 7.000 milja daleko. Oni su ti koji moraju da povuku poteze", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz i dodao da bi, ako bilateralni sastanci uspeju, on bio spreman da organizuje trilateralni sastanak i " zaključio sporazum".

Na pitanje Foks njuza o planovima da pokuša da organizuje bilateralni sastanak između Putina i Zelenskog, Tramp je istakao i da neki evropski lideri nemaju istu hitnost kao on kada je reč o zaustavljanju rata u Ukrajini i da je jedan od evropskih lidera u Beloj kući preporučio ponovni sastanak za "još mesec ili dva".

"Jedan od gospodina, koji je sjajan momak, nadam se da ga nisam uvredio. Rekao je: 'Pa, hajde da se vidimo za mesec ili dva i da vidimo'. Rekao sam: 'Mesec ili dva? Imaćete još 40.000 mrtvih za mesec ili dva. to mora da se uradi večeras'. I jesam, zapravo. Pozvao sam predsednika Putina i pokušavam da zakažem sastanak sa predsednikom Zelenskim", rekao je Tramp.

Foto Vikipedija

On je naveo da postoji "toplina" u odnosima između njega i ruskog predsednika Vladimira Putina, što se, kako kaže, moglo videti prilikom njihovog susreta prošlog petka u Enkoridžu na Aljasci.

"Videli ste to kada je on izašao iz aviona, kada sam i ja izašao iz aviona, postoji toplina... postoji taj prijatan osećaj... i to je dobra stvar, a ne loša stvar", rekao je američki lider.

Na pitanje o jučerašnjem telefonskom razgovoru između njega i Putina, koji se odigrao dok su evropski lideri i ukrajinski predsednik bili u Beloj kući, Tramp je rekao da nije razgovarao sa predsednikom Rusije pred ostalim svetskim liderima jer je smatrao da bi to, kako je naveo, "bilo nepoštovanje" prema Putinu.

Foto: Profimedia

"Nisam to uradio pred njima, mislio sam da bi to bilo nepoštovanje prema predsedniku Putinu, znate da to ne bih uradio, jer nisu imali najtoplije odnose i zapravo predsednik Putin nije hteo da razgovara sa ljudima iz Evrope. Mislim, to je bio deo problema", dodao je Tramp.

Tramp je naveo da su, po njegovom osećaju, Putin i Zelenski "u malo boljim odnosima nego što je očekivao", iako i dalje postoji "ogromno nepoverenje".

(Tanjug)

