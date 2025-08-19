TRAMP O SASTANKU PUTINA I ZELENSKOG: "Sve je već gotovo dogovoreno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je "na neki način već dogovorio" sastanak između ruskog lidera Vladimira Putina Putina i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, ali da oni moraju da donesu konačnu odluku.
"Nekako sam se dogovorio sa Putinom i Zelenskim, i znate, oni su ti koji moraju da donose odluke, mi smo 7.000 milja daleko. Oni su ti koji moraju da povuku poteze", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz i dodao da bi, ako bilateralni sastanci uspeju, on bio spreman da organizuje trilateralni sastanak i " zaključio sporazum".
Na pitanje Foks njuza o planovima da pokuša da organizuje bilateralni sastanak između Putina i Zelenskog, Tramp je istakao i da neki evropski lideri nemaju istu hitnost kao on kada je reč o zaustavljanju rata u Ukrajini i da je jedan od evropskih lidera u Beloj kući preporučio ponovni sastanak za "još mesec ili dva".
"Jedan od gospodina, koji je sjajan momak, nadam se da ga nisam uvredio. Rekao je: 'Pa, hajde da se vidimo za mesec ili dva i da vidimo'. Rekao sam: 'Mesec ili dva? Imaćete još 40.000 mrtvih za mesec ili dva. to mora da se uradi večeras'. I jesam, zapravo. Pozvao sam predsednika Putina i pokušavam da zakažem sastanak sa predsednikom Zelenskim", rekao je Tramp.
On je naveo da postoji "toplina" u odnosima između njega i ruskog predsednika Vladimira Putina, što se, kako kaže, moglo videti prilikom njihovog susreta prošlog petka u Enkoridžu na Aljasci.
"Videli ste to kada je on izašao iz aviona, kada sam i ja izašao iz aviona, postoji toplina... postoji taj prijatan osećaj... i to je dobra stvar, a ne loša stvar", rekao je američki lider.
Na pitanje o jučerašnjem telefonskom razgovoru između njega i Putina, koji se odigrao dok su evropski lideri i ukrajinski predsednik bili u Beloj kući, Tramp je rekao da nije razgovarao sa predsednikom Rusije pred ostalim svetskim liderima jer je smatrao da bi to, kako je naveo, "bilo nepoštovanje" prema Putinu.
"Nisam to uradio pred njima, mislio sam da bi to bilo nepoštovanje prema predsedniku Putinu, znate da to ne bih uradio, jer nisu imali najtoplije odnose i zapravo predsednik Putin nije hteo da razgovara sa ljudima iz Evrope. Mislim, to je bio deo problema", dodao je Tramp.
Tramp je naveo da su, po njegovom osećaju, Putin i Zelenski "u malo boljim odnosima nego što je očekivao", iako i dalje postoji "ogromno nepoverenje".
