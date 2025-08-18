PAŠINJAN O MIROVNOM SPORAZUMU SA AZERBEJDŽANOM: Prelomni trenutak za Jermeniju
PARAFIRANjE sporazuma između Jerevana i Bakua predstavlja prelomni trenutak u odnosima Jermenije i Azerbejdžana, izjavio je jermenski premijer Nikol Pašinjan.
Prema njegovim rečima, sporazumi postignuti u Sjedinjenim Američkim Državama promenili su situaciju na Južnom Kavkazu. Zahvaljujući tome, uspostavljen je mir između Jermenije i Azerbejdžana, a neprijateljstvo treba da bude iskorenjeno.
- Narod je, kao i ja, shvatio da je bez zatvaranja pitanja Karabaha mir nemoguć. Pitanje Karabaha su pojedine snage jednostavno koristile kao sredstvo da osujete uspostavljanje naše nezavisnosti, suvereniteta, državnosti, kao i razvoj - istakao je Pašinjan u obraćanju naciji.
Istovremeno, premijer Jermenije je naglasio da će zemlji biti lako da prihvati činjenicu mira. Prema njegovim rečima, to je stvarnost i situacija koja je nepoznata stanovnicima.
- Mi, građani Treće Republike (nezavisne Jermenije), ne znamo šta je mir, ne znamo šta znači živeti i raditi u uslovima mira. To je za nas nepoznat osećaj, jer smo od prvog dana naše nezavisnosti živeli u atmosferi sukoba, u uslovima rata ili stanja 'ni rata, ni mira' - dodao je Pašinjan.
Podsetimo, premijer Jermenije Nikol Pašinjan i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev, uz posredovanje SAD, potpisali su 8. avgusta Deklaraciju o mirnom rešavanju sukoba između Bakua i Jerevana. Saopšteno je da su se strane obavezale da odustanu od borbenih dejstava i pristupe normalizaciji bilateralnih odnosa. Pored toga, obe zemlje su sa Vašingtonom potpisale niz sporazuma o saradnji.
Posebno se planira predaja Zangezurskog koridora, koji prolazi kroz teritoriju Jermenije i povezuje Azerbejdžan sa Nahčivanskom Autonomnom Republikom, pod kontrolu privatne američke kompanije.
Kako je istakla zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, sadašnja faza jermensko-azerbejdžanske normalizacije započela je uz neposrednu pomoć i centralnu ulogu Rusije. Ona je podsetila da je u novembru 2020. godine usvojena trostrana izjava o prekidu vatre i borbenih dejstava u zoni Nagorno-Karabaškog sukoba, kao i na ulogu ruskih mirovnjaka u regionu. Diplomata je takođe naglasila da je Rusija zainteresovana za stvaranje zone stabilnosti i prosperiteta na Južnom Kavkazu.
(Sputnjik)
