NAPAD Ukrajine na naftovod koji vodi do Mađarske pokazuje da se kijevski režim sada neće zaustaviti ni pred čim, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Svih ovih godina Rusija je upozoravala ideologe kijevskog režima, koji su deo Obamajdanovog kluba, da se ovo čudovište, nemoralno i krvožedno, nikada neće zaustaviti i da će se širiti poput odvratne infekcije po celom svetu - napisala je ona na svom Telegram kanalu.

Prema njenim rečima, oni su već počinili terorističke napade u Africi i delovali u drugim delovima sveta.

- Razotkriveni su na Bliskom istoku. Uvukli su građane Centralne Azije u terorizam. U Evropi su savladali ilegalno tržište oružja. Razradili su crnu transplantologiju sa zapadnim mušterijama. Bankova (ulica u kojoj se nalazi sedište kijevskih vlasti) se sada neće zaustaviti ni pred čim - zaključila je Zaharova.

Prethodno, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da je Ukrajina napala naftovod koji vodi do Mađarske.

