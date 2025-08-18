"UPOZORAVALI SMO" Zaharova o napadu Kijeva na naftovod: Ukrajina se neće zaustaviti ni pred čim
NAPAD Ukrajine na naftovod koji vodi do Mađarske pokazuje da se kijevski režim sada neće zaustaviti ni pred čim, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Svih ovih godina Rusija je upozoravala ideologe kijevskog režima, koji su deo Obamajdanovog kluba, da se ovo čudovište, nemoralno i krvožedno, nikada neće zaustaviti i da će se širiti poput odvratne infekcije po celom svetu - napisala je ona na svom Telegram kanalu.
Prema njenim rečima, oni su već počinili terorističke napade u Africi i delovali u drugim delovima sveta.
- Razotkriveni su na Bliskom istoku. Uvukli su građane Centralne Azije u terorizam. U Evropi su savladali ilegalno tržište oružja. Razradili su crnu transplantologiju sa zapadnim mušterijama. Bankova (ulica u kojoj se nalazi sedište kijevskih vlasti) se sada neće zaustaviti ni pred čim - zaključila je Zaharova.
Prethodno, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da je Ukrajina napala naftovod koji vodi do Mađarske.
(Sputnjik)
