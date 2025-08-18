UDARNA VEST SIJARTA: Obustavljene isporuke nafte zbog napada Ukrajine na naftovod
ISPORUKE nafte iz Rusije Mađarskoj su obustavljene zbog napada Ukrajine na naftovod, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Ministar je napomenuo da je ovo „još jedan udarac našoj energetskoj bezbednosti skandalozan i neprihvatljiv“.
Prema Sijartovim rečima, ruska strana ga je obavestila da stručnjaci popravljaju naftovod, ali još ne znaju kada će taj posao biti završen.
(Sputnjik)
