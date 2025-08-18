Svet

UDARNA VEST SIJARTA: Obustavljene isporuke nafte zbog napada Ukrajine na naftovod

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

18. 08. 2025. u 11:08

ISPORUKE nafte iz Rusije Mađarskoj su obustavljene zbog napada Ukrajine na naftovod, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

FOTO: AP/Tanjug

Ministar je napomenuo da je ovo „još jedan udarac našoj energetskoj bezbednosti skandalozan i neprihvatljiv“.

Prema Sijartovim rečima, ruska strana ga je obavestila da stručnjaci popravljaju naftovod, ali još ne znaju kada će taj posao biti završen.

(Sputnjik)

