EVROPA SE POZVALA U VAŠINGTON: Fon der Lajenova, Merc, Makron i ostali lideri idu sa Zelenskim sutra kod Trampa

Došlo je do veleobrta u političkom procesu traženja rešenja za mir u Ukrajini.

Foto Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsednica Evropske komisije Urusla fon der Lajen, ali i deo lidera zemalja članica, među kojima su one najveće, kao što su francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc, biće sutra u Vašingtonu uz ukrajinskog šefa države Vladimira Zelenskog na sastanku u Beloj kući s američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Do ovakvog scenarija dolazi samo dva dana posle sastanka Trampa i ruskog šefa države Vladimira Putina na Aljasci u kome su u pokušaju iznalaženja mirnog izlaza iz ukrajinske krize potpuno isključili Evropsku Uniju i samog Zelenskog. Bez obzira na pozitivne tonove, ovaj sastanak, međutim, nije doneo konkretna rešenja, trajao je, čak, i kraće od predviđenog vremena, pa su zapadni saveznici sa Starog kontinenta iskoristili ovaj trenutak da se uključe u dijalog.

- Na zahtev predsednika Zelenskog, učestvovaću u ponedeljak na sastanku sa predsednikom Trampom i ostalim evropskim liderima u Beloj kući – saopštila je Fon der Lajenova.

Jelisejska palata je takođe potvrdila Makronovo učešće.

- Predsednik Republike će otputovati u Vašington uz predsednika Zelenskog i više evropskih lidera kako bi se nastavio rad na koordinaciji između Evropljana i SAD sa ciljem postizanja pravednog i trajnog mira koji čuva vitalne interese Ukrajine i bezbednost Evrope - navodi se u saopštenju Jelisejske palate.

Liderima koji putuju u Ameriku pridružiće se i generalni sekretar NATO Mark Rute, pa će to biti jedinstvena prilika da se napravi eventualna zajednička strategija za dalje nastupe pred ruskim predsednikom Putinom.

Kako se očekuje, na sastanku u Vašingtonu evropski saveznici Ukrajine tražiće bezbednosne garancije za Kijev u okviru budućeg mirovnog sporazuma. Još ranije, zemlje tzv. "Koalicije dobrovoljaca" istakle su nameru da na terenu iz pozadine garantuju taj mir, dok se Moskva protivi slanju vojnika iz zemalja članica NATO.

Skup u Beloj kući biće i prilika da Donald Tramp direktno izvesti Evropljane o detaljima razgovora s Vladimirom Putinom na kome nije postignut dogovor o kraju rusko-ukrajinskih neprijateljstava. Takođe, sastanak bi trebalo da posluži i da bi se skicirao zajednički predlog za eventualni budući mirovni sporazum, čime se, Evropa, praktično, na mala vrata vraća u proces.