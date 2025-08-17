OTKRIVEN SADRŽAJ PISMA: Evo šta je Melanija napisala Putinu

PRVA dama SAD Melanija Tramp u pismu, koje je preko svog supruga, predsednika Donalda Trampa, navodno predala ruskom lideru Vladimiru Putinu, pozvala je ruskog predsednika da zaštiti decu, prenosi Foks njuz, pozivajući se na dokument.

- Zaštitivši nevinost ove dece, vi ćete učiniti više od službe Rusiji – poslužićete samom čovečanstvu. Takva smela ideja nadilazi ljudske razlike, a vi, gospodine Putin, možete ovu misiju ostvariti jednim potezom pera već danas. Vreme je došlo - navodi se u pismu.

Agencija Rojters je ranije, pozivajući se na zvaničnike Bele kuće, izvestila da je Tramp lično predao ovo pismo Putinu tokom samita na vojnoj bazi Elmendorf–Ričardson u Enkoridžu, na Aljasci. Po njihovim navodima, u pismu je reč i o navodnim otmicama dece tokom ukrajinskog sukoba.

Međutim, u verziji pisma koju je objavio Foks njuz ne pominje se ukrajinski konflikt.

- Kao lideri, obavezni smo da podržavamo našu decu, i to prevazilazi komfor nekolicine. Nesumnjivo je da moramo težiti stvaranju sveta, ispunjenog dostojanstvom za sve, kako bi svaka duša mogla da se probudi u miru i kako bi sama budućnost bila pouzdano zaštićena - navodi se u drugom delu pisma.

Podsetimo, ukrajinska strana je nedavno predala Moskvi spisak od 339 dece za koja tvrdi da su odvedena u Rusiju. Pomoćnik predsednika RF Vladimir Medinski rekao je nakon pregovora u Istanbulu da veliki broj navedene dece nikada nije bio u Rusiji, dok je deo imena sa spiska pripadao odraslim osobama. Kako je dodao, određeni broj dece već je vraćen u Ukrajinu, a taj proces se nastavlja.