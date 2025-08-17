Svet

OTKRIVEN SADRŽAJ PISMA: Evo šta je Melanija napisala Putinu

Новости онлине

17. 08. 2025. u 08:29

PRVA dama SAD Melanija Tramp u pismu, koje je preko svog supruga, predsednika Donalda Trampa, navodno predala ruskom lideru Vladimiru Putinu, pozvala je ruskog predsednika da zaštiti decu, prenosi Foks njuz, pozivajući se na dokument.

ОТКРИВЕН САДРЖАЈ ПИСМА: Ево шта је Меланија написала Путину

Foto: Profimedia

- Zaštitivši nevinost ove dece, vi ćete učiniti više od službe Rusiji – poslužićete samom čovečanstvu. Takva smela ideja nadilazi ljudske razlike, a vi, gospodine Putin, možete ovu misiju ostvariti jednim potezom pera već danas. Vreme je došlo - navodi se u pismu.

Agencija Rojters je ranije, pozivajući se na zvaničnike Bele kuće, izvestila da je Tramp lično predao ovo pismo Putinu tokom samita na vojnoj bazi Elmendorf–Ričardson u Enkoridžu, na Aljasci. Po njihovim navodima, u pismu je reč i o navodnim otmicama dece tokom ukrajinskog sukoba.

Međutim, u verziji pisma koju je objavio Foks njuz ne pominje se ukrajinski konflikt.

- Kao lideri, obavezni smo da podržavamo našu decu, i to prevazilazi komfor nekolicine. Nesumnjivo je da moramo težiti stvaranju sveta, ispunjenog dostojanstvom za sve, kako bi svaka duša mogla da se probudi u miru i kako bi sama budućnost bila pouzdano zaštićena - navodi se u drugom delu pisma.

Podsetimo, ukrajinska strana je nedavno predala Moskvi spisak od 339 dece za koja tvrdi da su odvedena u Rusiju. Pomoćnik predsednika RF Vladimir Medinski rekao je nakon pregovora u Istanbulu da veliki broj navedene dece nikada nije bio u Rusiji, dok je deo imena sa spiska pripadao odraslim osobama. Kako je dodao, određeni broj dece već je vraćen u Ukrajinu, a taj proces se nastavlja.

