"ŽELIM TO BRZO" Tramp hoće sastanak sa Putinom i Zelenskim ovog datuma

17. 08. 2025. u 07:50

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom i evropskim liderima da bi želeo da održi trilateralni sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i Zelenskim već 22. avgusta, objavio je portal Aksios, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorom.

ЖЕЛИМ ТО БРЗО Трамп хоће састанак са Путином и Зеленским овог датума

Foto: Profimedia

Kako se navodi, Tramp je rekao da želi da organizuje trilateralni susret njega, Putina i Zelenskog "brzo, već u petak".

Aksios dodaje i da se Putin nije javno obavezao da bi mogao da učestvuje na takvom susretu.

Ranije danas, Zelenski je podržao predlog za trilateralni sastanak između Ukrajine, SAD i Rusije, a detalji pregovora biće razmotreni, kako je naveo, sa Trampom u ponedeljak Vašingtonu.

Svet



