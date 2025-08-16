Svet

PRVA REAKCIJA ORBANA: Izneo svoje viđenje sastanka Putina i Trampa

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

16. 08. 2025. u 10:10

SVET je bezbednije mesto nakon sastanka američkog predsednika Donalda Trampa sa njegovim ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić/Depositphotos

"Godinama smo gledali kako dve najveće nuklearne sile eliminišu okvir svoje saradnje i šalju poruke jedna drugoj", napisao je Orban na Fejsbuku.

On je dodao da je sada sa tom praksom završeno.

"Svet je danas bezbednije mesto nego što je bio juče", rekao je Orban.

Svetski lideri reagovali danas su na samit predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, a kako su mediji preneli, reakcije su podeljene - jedni kritikuju nedostatak konkretnih rezultata, dok drugi ističu važnost samog dijaloga.
 

(Tanjug)

