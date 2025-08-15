HILARI KLINTON: Nominovaću Trampa za Nobelovu nagradu!

HILARI Klinton kaže da bi nominovala Trampa za Nobelovu nagradu za mir ako uspe da okonča sukob u Ukrajini, opisujući predstojeći samit sa Vladimirom Putinom kao „priliku“.

Foto: Profimedia





„Ako je predsednik Tramp arhitekta toga, nominovala bih ga za Nobelovu nagradu za mir“, rekla je Klintonova, koja je izgubila od Trampa na predsedničkim izborima 2016. godine, u podkastu Raging Moderates.

(rt.com)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori