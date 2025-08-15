Svet

HILARI KLINTON: Nominovaću Trampa za Nobelovu nagradu!

Предраг Стојковић
15. 08. 2025. u 16:22

HILARI Klinton kaže da bi nominovala Trampa za Nobelovu nagradu za mir ako uspe da okonča sukob u Ukrajini, opisujući predstojeći samit sa Vladimirom Putinom kao „priliku“.

Foto: Profimedia


Međutim, izjavila je da bi to smatrala uspešnim dogovorom samo ako ne uključuje „kapitulaciju“ pred Putinom ili prisiljavanje Ukrajine da se odrekne pretenzija na teritorije.

„Ako je predsednik Tramp arhitekta toga, nominovala bih ga za Nobelovu nagradu za mir“, rekla je Klintonova, koja je izgubila od Trampa na predsedničkim izborima 2016. godine, u podkastu Raging Moderates.

(rt.com)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

