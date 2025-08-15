HILARI KLINTON: Nominovaću Trampa za Nobelovu nagradu!
HILARI Klinton kaže da bi nominovala Trampa za Nobelovu nagradu za mir ako uspe da okonča sukob u Ukrajini, opisujući predstojeći samit sa Vladimirom Putinom kao „priliku“.
„Ako je predsednik Tramp arhitekta toga, nominovala bih ga za Nobelovu nagradu za mir“, rekla je Klintonova, koja je izgubila od Trampa na predsedničkim izborima 2016. godine, u podkastu Raging Moderates.
(rt.com)
