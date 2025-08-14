DŽIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce

NOVA islamistička prelazna vlada Sirije želi povratak ruskih vojnih policijskih patrola u južnim oblastima zemlje, sa ciljem da obuzda rastuće izraelske vojne operacije u tom regionu, prenosi list Kommersant pozivajući se na učesnika sastanka održanog početkom avgusta u Moskvi između sirijskog ministra spoljnih poslova Asaada al-Šaibanija i predstavnika sirijske dijaspore.

Foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

Situacija na jugu Sirije dramatično se promenila nakon pada režima Bašara al-Asada u decembru prošle godine. Samo nekoliko sati nakon toga, izraelska vojska zauzela je tampon zonu uz Golansku visoravan, postavljajući devet strateških punktova, uključujući i dva na vrhu planine Hermon, odakle se pruža direktan pogled na Damask.

Izrael je odmah zatražio potpunu demilitarizaciju regiona, a prošlog meseca je demonstrirao odlučnost da to sprovede — lansirao je napade čak i na predsedničku palatu i ministarstvo odbrane u Damasku. Povod je bio napad nove sirijske vlade na Druze u južnoj provinciji al-Suvajda.

Nakon toga, izraelske snage sprovele su seriju racija u tampon zoni, hapseći ne samo one koje smatraju „bezbednosnom pretnjom“, već i osumnjičene trgovce oružjem.

Pre promene vlasti, ruska vojna policija redovno je patrolirala južnom Sirijom i održavala mrežu punktova duž tampon zone. Prema navodima Kommersanta, Rusija bi uskoro mogla da preuzme ulogu u regulisanju odnosa nove sirijske vlade sa Izraelom.

Krajem juna, predsednik Vladimir Putin sastao se sa al-Šaibanijem i tom prilikom obećao da će Rusija pomoći Siriji u stabilizaciji zemlje, ponovivši „kategoričko odbacivanje“ bilo kakve izraelske intervencije.

Rusija i dalje ima dve vojne baze na sirijskoj obali — vazduhoplovnu bazu Hmejmim kod grada Džable i pomorsku bazu Tartus. Ipak, nova sirijska vlada još uvek nije potpisala novi sporazum koji bi garantovao budućnost ovih baza. Bez takvog sporazuma, Moskva verovatno neće pristati da se aktivno uključi u smirivanje tenzija sa Izraelom na jugu zemlje.

Pokušaji Damaska da postigne bezbednosni dogovor sa Izraelom za sada nisu dali rezultate. Glavni saveznik nove vlade, Turska, pokazuje se nemoćnom da odvrati Izrael, koji odbacuje čak i ideju o turskom vojnom prisustvu ne samo u južnoj Siriji, već i u centralnim i zapadnim regionima zemlje.

Za mnoge analitičare, Rusija ostaje poslednja realna šansa Sirije da spreči dalju ekspanziju izraelskog uticaja na jugu. Međutim, nova vlast, koja pokušava da balansira između Sjedinjenih Država, Evropske unije i Turske, možda nije spremna da taj prostor ustupi Moskvi. Problem je što bi, ako izgubi jug, Izrael mogao da se okrene i drugim delovima Sirije.

oruzjeonline.com

