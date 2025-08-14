SIJARTO PORUČIO: Cilj Brisela je da iz regiona skloni patriotske i vlade koje se zalažu za mir
MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da Brisel želi da iz regiona centralne Evrope skloni patriotske i za mir nastrojene vlade, zbog čega bi zemlje trebalo da se još jače zalažu za svoj suverenitet.
On je na svom Fejsbuk nalogu, a nakon telefonskog razgovora sa ministrima spoljnih poslova Srbije i Slovačke Markom ĐURIĆEM i Jurajem Blanarom, napisao da su u centralnoj Evropi sve više očigledni "drastični pokušaji intervencije".
Prema njegovim rečima događaji od sinoć u Srbiji i ankete o Slovacima u Mađarskoj "poglavlja u briselskom scenariju" i da Evropska unija teži da patriotske vlade zameni "marionetskim vladama".
-Brisel više nije značajan igrač u globalnoj politici, što se ogleda u činjenici da se na razgovorima SAD i Rusije na Aljasci ove nedelje karte neće deliti Evropi. Ovo očigledno frustrira političke lidere liberalnog mejnstrima, što dovodi do povećanog pritiska na vlade koje se zalažu za mir, a koje promovišu nacionalni interes i neće da popuste Briselu, rekao je on, prenosi MTI.
Naglašava da je sada "jasno kao dan" da se pokreću sve drastičniji pokušaji da se sruše patriotske vlade Slovačke, Mađarske i Srbije.
Dodao je i da je u su tokom razgovora trojica kolega potvrdila međusobnu solidarnost.
(Tanjug)
