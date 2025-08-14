Tramp otkrio zašto ne želi Zelenskog na sastanku sa Putinom na Aljasci

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izrazio je zabrinutost da bi prisustvo ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog na predstojećem samitu na Aljasci moglo ugroziti pregovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenosi Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa sadržajem razgovora Trampa i nemačkog kancelara Fridriha Merca.

Foto: Profimedia

Prema navodima WSJ-a, evropski zvaničnici su u početku insistirali da na sastanku u Aljasci prisustvuje i direktan predstavnik Evrope ili generalni sekretar NATO-a Mark Rute, kao i Zelenski.

Taj zahtev je, međutim, povučen nakon razgovora Merca i Trampa, iako su evropski lideri u javnim izjavama ohrabrivali Zelenskog da učestvuje u bilo kakvim pregovorima sa Putinom.

Izvor lista tvrdi da je Tramp smatrao kako bi prisustvo Zelenskog moglo ugroziti pregovore već na samom početku. Nemački organizatori skupa naveli su da je Tramp pristao da, nakon razgovora sa Putinom, najpre obavesti Zelenskog, a potom i evropske lidere koji su prisustvovali sastanku u sredu.

Fiona Hil: "Tramp želi mir, Putin ide na maksimalne ciljeve“"

- U ovom trenutku Tramp zaista drži sve u svojim rukama. On je taj koji pregovara sa Putinom i želi da postigne dogovor - izjavila je Fiona Hil, koja je bila Trampova savetnica za Rusiju u njegovom prvom mandatu i učestvovala na njegovom poslednjem sastanku sa Putinom 2019. godine.

Ona je dodala da Tramp često ističe kako želi da zaustavi ubijanja na bojištu i da ga ta želja motiviše.

- Ono što Tramp ne shvata jeste da Putin nema istu empatiju kao on. Putin teži ostvarenju maksimalnih ciljeva kako bi obezbedio svoje mesto u istoriji kao "Vladimir Veliki" i spreman je da naređuje i sprovodi masovna ubistva, dok Tramp želi da zaustavi rat i osvoji Nobelovu nagradu za mir - rekla je Hil.

Cilj pregovora: Primirje i mirovni sporazum

Prema medijskim izveštajima, Tramp je Zelenskom i evropskim liderima poručio da mu je cilj razgovora sa Putinom postizanje prekida vatre i bolje razumevanje mogućnosti sklapanja sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Zelenski je potvrdio da će ga Tramp pozvati nakon susreta sa ruskim predsednikom.

Tramp je takođe rekao da će, ukoliko samit na Aljasci bude uspešan, organizovati drugi sastanak na koji će biti pozvan i Zelenski.