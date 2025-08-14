EVO ŠTA JE TRAMP PONUDIO UKRAJINI U ZAMENU ZA PRIMIRJE: Otkriveni detalji razgovora sa evropskim liderima

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je evropskim liderima i predsedniku Ukrajine u sredu da su SAD spremne da pruže bezbednosne garancije za Ukrajinu pod određenim uslovima, rekle su tri osobe upoznate sa razgovorom, a prenosi "Politiko".

Foto: Tanjug/Ukrainian Presidential Press Office via AP

On je to izjavio na virtuelnom sastanku koji je Nemačka organizovala u sredu kako bi koordinirala američke i evropske pozicije uoči Trampovog samita sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak.

Tri osobe - evropski diplomata, britanski zvaničnik i osoba upoznata sa razgovorima - su rekle da su SAD spremne da igraju neku vrstu uloge u pomaganju Kijevu da odvrati buduću rusku agresiju, ako se postigne prekid vatre.

Osoba obaveštena o pozivu rekla je da je Tramp naglasio da će preuzeti takvu obavezu samo ako to nije deo NATO.

Oprezni optimizam

Trampova otvorenost za bezbednosne garancije - ključni zahtev i Ukrajine i Evrope - pomaže da se objasni oprezni optimizam koji su evropski zvaničnici izrazili nakon razgovora i uoči samita u petak.

Ali jedan od izvora rekao je za "Politiko" da Tramp nije precizirao šta je mislio pod bezbednosnim garancijama i da je samo razgovarao o širem konceptu.

Tramp priznaje da američke bezbednosne garancije moraju biti deo konačnog sporazuma i vidi da Amerika igra ulogu u tome, rekao je britanski zvaničnik.

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar o Trampovoj otvorenosti prema ulozi SAD u pružanju bezbednosnih garancija.

Bez obzira na garancije, Tramp je jasno stavio do znanja da SAD neće nastaviti da isporučuju oružje ili trupe direktno Ukrajini, iako će prodavati oružje Evropi za upotrebu od strane Ukrajine.

Takođe je verovatno da će biti ograničen i mogao bi razočarati ukrajinske pristalice koji žele jače garancije od SAD-a kako bi odvratili Rusiju od moguće ponovne invazije na Ukrajinu nakon završetka borbi.

Tramp se protivio vojnoj pomoći Ukrajini tokom većeg dela svog predsedništva, ističe "Politiko". Ali dok SAD ne šalju oružje direktno, nedavno su dozvolile Evropi da kupi američko oružje za slanje Ukrajini, potez za koji njegova administracija kaže da je povećao pritisak na Moskvu i ubedio Putina da sedne za pregovarački sto.