PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 5,2 stepena Rihterove skale dogodio se danas u Tihom okeanu u blizini Kamčatke, saopštila je Jedinstvena geofizička služba Ruske akademije nauka.
Kako se navodi, zemljotres se dogodio u 13.42 po lokalnom vremenu sa epicentrom 126 km jugoistočno od grada Petropavlovska Kamčatskog, a žarište se nalazilo na dubini od 68,4 km, prenosi Interfaks.
Do sada nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija, navodi agencija.
Rangiran je kao šesti najjači zemljotres u istoriji, prema podacima Američkog geološkog zavoda.
Posle zemljotresa, cunami je poplavio ruski lučki grad Severo-Kurilsk, koji ima 2.000 stanovnika.
Ubrzo je izdato upozorenje od opasnosti od cunamija u regionu Tihog okeana, poput Japana, Ekvadora, Havaja i zapadne obale Severne Amerike.
Vulkan Krašenjinikov na Kamčatki je 3. avgusta aktivirao se prvi put posle više od 500 godina, što bi moglo biti povezano sa snažnim zemljotresom prošle nedelje, smatraju stručnjaci.
(Tanjug)
Preporučujemo
JAK ZEMLjOTRES POGODIO REGION: Osetio se u dve zemlje
11. 08. 2025. u 13:35
TRESLA SE TURSKA TOKOM NOĆI: Nakon snažnog zemljotresa usledilo stotinu potresa
11. 08. 2025. u 08:38
EPILOG SNAŽNOG ZEMLjOTRESA U TURSKOJ: Ima mrtvih
10. 08. 2025. u 23:59
TURSKU POGODIO RAZORAN ZEMLjOTRES: Evo gde je bio epicentar
10. 08. 2025. u 19:35
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)