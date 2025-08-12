Svet

PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

12. 08. 2025. u 07:07

ZEMLjOTRES magnitude 5,2 stepena Rihterove skale dogodio se danas u Tihom okeanu u blizini Kamčatke, saopštila je Jedinstvena geofizička služba Ruske akademije nauka.

Foto: Novosti

Kako se navodi, zemljotres se dogodio u 13.42 po lokalnom vremenu sa epicentrom 126 km jugoistočno od grada Petropavlovska Kamčatskog, a žarište se nalazilo na dubini od 68,4 km, prenosi Interfaks.

Do sada nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija, navodi agencija.

Zemljotres jačine 8,8 stepeni Rihterove skale pogodio je 30. jula dalekoistočni deo ruskog poluostrva Kamčatka i od tada su u ovoj ovlasti izmerene stotine jačih potresa.
Rangiran je kao šesti najjači zemljotres u istoriji, prema podacima Američkog geološkog zavoda.

Posle zemljotresa, cunami je poplavio ruski lučki grad Severo-Kurilsk, koji ima 2.000 stanovnika.

Ubrzo je izdato upozorenje od opasnosti od cunamija u regionu Tihog okeana, poput Japana, Ekvadora, Havaja i zapadne obale Severne Amerike.

Vulkan Krašenjinikov na Kamčatki je 3. avgusta aktivirao se prvi put posle više od 500 godina, što bi moglo biti povezano sa snažnim zemljotresom prošle nedelje, smatraju stručnjaci.

 

(Tanjug)

