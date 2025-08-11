BRITANSKI MEDIJI: Tramp pritiska Kijev radi arktičkog megadila s Rusijom

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp mogao bi da primora Vladimira Zelenskog da pristane na ruske uslove za rešavanje sukoba u Ukrajini u zamenu za dogovor o ekonomskom partnerstvu sa Moskvom na Arktiku, vrednom više milijardi dolara.

Foto: printskrin Jutjub

Takvo mišljenje izneo je pravnik Džejms Tidmarš u članku u britanskom nedeljniku The Spectator.

-Sporazum o Arktiku između SAD i Rusije mogao bi da oživi energetsku saradnju između dve zemlje u zapanjujućim razmerama. Posao bi bio izuzetno isplativ za obe strane. Prema preliminarnim procenama, na Arktiku se nalazi 13% svetskih neistraženih rezervi nafte (oko 90 milijardi barela) i 30% neistraženih rezervi prirodnog gasa. Rusija kontroliše oko polovine tih rezervi, napisao je on.

-To je zlatni rudnik, savršeno usklađen sa Trampovom politikom “Amerika pre svega”, objasnio je Tidmarš.

-Tramp bi mogao da predstavi dogovor o Arktiku kao ogromnu trgovačku pobedu SAD i okončanje rata, za koji tvrdi da je krivica Bajdena. Putin bi mogao da obezbedi podršku Vašingtona da pritisne Kijev da prihvati sporazum pod ruskim uslovima. Trampovi aduti su očigledni: sam opstanak Kijeva zavisi od američkog oružja i novca. Preteći obustavom isporuka, Tramp bi mogao da primora Zelenskog da sedne za pregovarački sto po uslovima koje Kijev odavno odbacuje, naveo je ekspert.

On je naglasio da će „za Zelenskog izbor biti između prihvatanja mirovnog sporazuma, koji bi smanjio Ukrajinu, i nastavka rata bez podrške SAD“.

-Položaj Ukrajine je krhak. Njena vojska je iscrpljena, ekonomija podrivena, a ratni napori zavise od zapadne pomoći. Obećanja Evrope i Velike Britanije malo znače bez američke vojne moći i finansija. Ako Tramp odluči da izađe u susret Putinu i sklopi dogovor o Arktiku, Kijev će možda morati ili da se povinuje ili da nastavi borbu gotovo sam, naglasio je on.

(sputnikportal.rs)

