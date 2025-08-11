AMERIKANCI KOPIRALI GERANJ I ŠAHED: Novi dron MQM-172 Arrowhead otkriva tajnu budućih ratova!
AMERIČKI vojno-industrijski kompleks otkrio je novu bespilotnu letelicu pod nazivom MQM-172 Arrowhead, čiji dizajn i namena neodoljivo podsećaju na iranski Šahed-136 i njegovu rusku varijantu „Geranj“.
Iako je trenutno predstavljen kao meta-dron za testiranje sistema PVO, brojni stručnjaci smatraju da je reč o znatno ozbiljnijem projektu sa potencijalom za bojnu upotrebu.
KOPIJA ILI EVOLUCIJA? SLIČNOST SA ŠAHED-136
Prema navodima američkih medija i proizvođača, MQM-172 je vizuelno i funkcionalno veoma sličan Šahedu-136, a time i ruskoj „Geranj-2“, koja se već masovno koristi u ukrajinskom sukobu.
Letelica ima izdužen trup i karakteristično delta krilo, što ukazuje na pokušaj optimizacije za masovnu proizvodnju i duge letove.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MQM-172 ARROWHEAD
Arrowhead je opremljen četvorocilindričnim klipnim motorom, koji mu omogućava dugotrajne misije na velikim udaljenostima. Zbog toga je izuzetno pogodan za simulaciju masovnih napada dronovima u okviru testiranja protivvazdušnih sistema.
Ovakav pristup već koristi Rusija kroz redovne napade dronovima „Geranj“ na ukrajinsku infrastrukturu, pri čemu sistemi PVO često bivaju preopterećeni.
ZVANIČNA I STVARNA NAMENA
Zvanično, MQM-172 služi kao meta-dron – ciljana imitacija za testiranje i obuku PVO sistema.
Međutim, analitičari upozoravaju da dizajn ove letelice omogućava brzu adaptaciju za ofanzivne namene, uključujući prenos eksploziva i ulogu kamikaza-drona. Konstrukcija mu omogućava ugradnju različitih senzora, bojevih glava i navigacionih sistema.
VREME JE ZA MASOVNE, JEFTINE DRONOVE
Najveću zabrinutost kod vojnih analitičara izaziva očigledna promena paradigme u američkom vojnom razmišljanju.
MQM-172 pokazuje da su Sjedinjene Američke Države, koje su godinama investirale u skupe, visoko sofisticirane bespilotne letelice kao što su MQ-9 Reaper, sada počele da razmatraju masovnu proizvodnju jeftinijih, jednokratnih dronova – upravo po ugledu na iransko-ruski model.
Ova promena filozofije ukazuje na to da je rat u Ukrajini promenio način na koji velike sile gledaju na dron ratovanje. Umesto nekoliko visokoefikasnih i skupih letelica, sada se fokus pomera ka desetinama ili stotinama jeftinih dronova, koji mogu da preplave neprijateljske linije, iscrpe PVO sisteme i nanesu štetu preciznim udarima.
ARROWHEAD KAO SIGNAL BUDUĆIH SUKOBA
Predstavljanje MQM-172 Arrowhead predstavlja više od još jednog testnog
drona – to je signal promene u strategiji američkog vojnog kompleksa. S obzirom na njegovu sličnost sa Geranom i Šahedom, moguće je da SAD ne žele više da zaostaju u oblasti jeftinog dron ratovanja.
U svetu u kojem tehnologija sve više odlučuje ishod sukoba, Arrowhead može postati američki odgovor na iransko-rusku dominaciju u niskobudžetnim bespilotnim sistemima.
oruzjeonline.com
