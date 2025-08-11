DETALJI O OPERACIJI SINDOR: Kako i čime je Indija uništila pakistanske F-16 u njihovim hangarima

NAČELNIK indijskog vazduhoplovstva A. P. Sing izvestio je da su napadi krstarećim raketama BraMos (BrahMos)ispaljeni na pakistanske vazduhoplovne baze tokom sukoba početkom maja i da su pogođeni dodatni avion za izviđanje i „nekoliko lovaca F-16“ parkiranih u hangarima u dva objekta.

Foto Shutterstock

Njegova izjava pruža novi uvid u mete indijskih napada u okviru operacije Sindor (Sindoor) od 7. do 10. maja, tokom kojih je indijsko vazduhoplovstvo izgubilo oko pet lovaca u borbama vazduh-vazduh, uključujući jedan do četiri aviona Rafal, koje su navodno oborili novi pakistanski lovci J-10C, koje je isporučila Kina.

Ostaje nepoznato da li su indijski lovci postigli bilo kakve poraze protiv pakistanskih lovaca u vazduhu, jer dok izvori iz indijskog Ministarstva odbrane tvrde da je oboreno pet pakistanskih lovaca, velika većina njih pripisana je ruskom sistemu protivvazdušne odbrane dugog dometa S-400, ostavljajući neizvesnim koja su sredstva postigla preostale poraze.

Iako su se pojavili video snimci koji potvrđuju pakistanske uspehe u neutralizaciji indijskih lovaca, nisu predstavljeni nikakvi dokazi o indijskim uspesima ni u obaranju neprijateljskih aviona ni u napadima na vazduhoplovne baze.

Pakistan je prvi put nabavio F-16 1980-ih, iako su se u to vreme smatrali daleko slabinijim od indijskih lovaca MiG-23ML i MiG-29 koje je isporučio Sovjetski Savez zbog potpunog nedostatka mogućnosti ciljanja van vizuelnog dometa. Američki lovci su modernizovani sredinom 2010-ih i integrisali su aktivno radarom vođene rakete vazduh-vazduh AIM-120, što je značajno poboljšalo njihove mogućnosti i omogućilo ciljanje van vizuelnog dometa.

Međutim, ulazak u upotrebu naprednih lovaca „generacije 4+“ i u Indiji i u Pakistanu, uključujući indijske Su-30MKI i Rafal, i pakistanske JF-17 Blok 3 i J-10C, učinio je flotu F-16 efikasno zastarelom za visokokvalitetne angažmane vazduh-vazduh. Uloga aviona u pakistanskoj odbrambenoj doktrini je stoga znatno smanjena. Sjedinjene Države su krajem 2010-ih nastojale da plasiraju F-16 Indiji, uključujući i znatno poboljšanu varijantu koja je u svrhu prodaje preimenovana u F-21. Nedostatak interesovanja Indije za avion naveo je predsednika Donalda Trampa da ponudi isporuku lovca F-35 zemlji u februaru 2025. godine, ali su indijski zvaničnici tu ponudu odbili u julu.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori