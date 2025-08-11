TRAMP O SASTANKU NA ALJASCI: Idem u Rusiju
AMERIČKI predsednik Donald Tramp potvrdio je da očekuje sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u petak, 15. avgusta, i rekao da će se to održati u Rusiji.
- Sastaću se sa Putinom. Ići ću u Rusiju u petak - rekao je Tramp govoreći u Beloj kući.
Američki lider nije izneo detalje, a moguće je da se i pogrešno izrazio. Ranije su ruske i američke vlasti saopštile da će se Putin i Tramp sastati na Aljasci 15. avgusta.
U subotu uveče, Kremlj i Bela kuća su objavili da se priprema sastanak predsednika Rusije i Sjedinjenih Država na Aljasci 15. avgusta. Prema rečima pomoćnika ruskog lidera Jurija Ušakova, strane će se fokusirati na razmatranje opcija za dugoročno rešenje ukrajinskog sukoba. On je naglasio da će Moskva i Vašington posvetiti naredne dane za razradu parametara sastanka, što neće biti lak proces.
Istovremeno, sledeći samit može se održati u Rusiji; Tramp je već pozvan. Na Aljasci i Arktiku se ekonomski interesi dve zemlje ukrštaju i postoje perspektive za realizaciju velikih projekata, dodao je, komentarišući izbor mesta za pregovore.
(Sputnjik)
