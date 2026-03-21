PUTIN ČESTITAO IRANU I UPUTIO PORUKU: Moskva ostaje veran prijatelj i pouzdan partner
MOSKVA ostaje veran prijatelj i pouzdan partner Irana, poručio je ruski predsednik Vladimir Putin u svojoj čestitki povodom praznika Novruz.
- Putin je poželeo iranskom narodu da dostojanstveno prebrodi ova teška iskušenja i naglasio da u ovim teškim vremenima Moskva ostaje verni prijatelj i pouzdan partner Teherana“, saopštila je pres-služba Kremlja.
Putin je čestitao Novruz vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju i predsedniku Masudu Pezeškijanu.
Takođe je uputio čestitke predsednicima Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana i Uzbekistana.
Novruz, persijska Nova godina, označava prvi dan proleća i početak godine prema iranskom kalendaru. Novruz (u prevodu sa farsi jezika „novi dan“) je jedan od najstarijih praznika koji slave narodi Centralne Azije, Bliskog istoka i Kavkaza.
Preporučujemo
Komentari (0)