Svet

PUTIN ČESTITAO IRANU I UPUTIO PORUKU: Moskva ostaje veran prijatelj i pouzdan partner

Новости онлине

21. 03. 2026. u 08:02

MOSKVA ostaje veran prijatelj i pouzdan partner Irana, poručio je ruski predsednik Vladimir Putin u svojoj čestitki povodom praznika Novruz.

Foto: Tanjug/AP

- Putin je poželeo iranskom narodu da dostojanstveno prebrodi ova teška iskušenja i naglasio da u ovim teškim vremenima Moskva ostaje verni prijatelj i pouzdan partner Teherana“, saopštila je pres-služba Kremlja.

Putin je čestitao Novruz vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju i predsedniku Masudu Pezeškijanu.

Takođe je uputio čestitke predsednicima Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana i Uzbekistana.

Novruz, persijska Nova godina, označava prvi dan proleća i početak godine prema iranskom kalendaru. Novruz (u prevodu sa farsi jezika „novi dan“) je jedan od najstarijih praznika koji slave narodi Centralne Azije, Bliskog istoka i Kavkaza.

