AMERIČKA VOJNA BAZA U PLAMENU: Žestok napad tokom noći (VIDEO)
NAJMANjE četiri drona napala su američku bazu Viktori u Iraku, uz niz eksplozija sinoć i u ranim jutarnjim satima.
Jedan dron udario je u zadnji deo kapije baze, izazvavši požar, dok je drugi lansirao raketnu granatu unutar objekta, prenela je Al Džazira.
Za sada nema izveštaja o žrtvama, ali su napadi izazvali ozbiljnu bezbednosnu zabrinutost, s obzirom na to da su dronovi lansirani iz oblasti poput Abu Graiba i Dore u blizini Bagdada.
Napadi nisu ograničeni samo na Bagdad - američke snage su takođe meta na severu Iraka i u Erbilu, dok su istovremeno američke vazdušne snage izvršile udare na iračke jedinice Snaga narodne mobilizacije.
Incident pokazuje sve intenzivniji dvosmerni sukob, u kojem iračke naoružane grupe ciljaju američke baze, a zatim bivaju napadnute kao odgovor.
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Teheran započeo razgovore sa Tokijom, krenuli udari na Kuvajt i centralni Izrael
21. 03. 2026. u 07:33 >> 09:34
IRAN ISPALIO RAKETE KA 4.000 KM UDALjENOJ VOJNOJ BAZI: Ključna je za SAD i Veliku Britaniju
21. 03. 2026. u 08:52
DOJUČERAŠNjI TRAMPOV OBAVEŠTAJAC: Video sam kako se oko predsednika stvara balon
21. 03. 2026. u 08:28
TRAMP SADA IMA NOVI PLAN: Razmatra rizičnu operaciju u Iranu, ovo je cilj
21. 03. 2026. u 08:05
AMERIČKA VOJNA BAZA U PLAMENU: Žestok napad tokom noći (VIDEO)
NAJMANjE četiri drona napala su američku bazu Viktori u Iraku, uz niz eksplozija sinoć i u ranim jutarnjim satima.
21. 03. 2026. u 09:31
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
EKSPLOZIV BIO SPREMAN: "Digli bismo u vazduh aerodrom na Grenlandu"
DVA MESECA pre izraelsko-američkog napada na Iran, Danska je bila spremna da oružano brani svoj suverenitet nad Grenlandom.
19. 03. 2026. u 14:12
Komentari (0)