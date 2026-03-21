Svet

AMERIČKA VOJNA BAZA U PLAMENU: Žestok napad tokom noći (VIDEO)

Новости онлине

21. 03. 2026. u 09:31

NAJMANjE četiri drona napala su američku bazu Viktori u Iraku, uz niz eksplozija sinoć i u ranim jutarnjim satima.

Foto: Iks Printksrin

Jedan dron udario je u zadnji deo kapije baze, izazvavši požar, dok je drugi lansirao raketnu granatu unutar objekta, prenela je Al Džazira.

Za sada nema izveštaja o žrtvama, ali su napadi izazvali ozbiljnu bezbednosnu zabrinutost, s obzirom na to da su dronovi lansirani iz oblasti poput Abu Graiba i Dore u blizini Bagdada.

Napadi nisu ograničeni samo na Bagdad - američke snage su takođe meta na severu Iraka i u Erbilu, dok su istovremeno američke vazdušne snage izvršile udare na iračke jedinice Snaga narodne mobilizacije.

Incident pokazuje sve intenzivniji dvosmerni sukob, u kojem iračke naoružane grupe ciljaju američke baze, a zatim bivaju napadnute kao odgovor.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJISLAV ŠEŠELJ: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta

