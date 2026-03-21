ALARM U DENVERU UPALJEN! Poruka koja će odjeknuti: „Jokiću, dosta je bilo grešaka!”
TRENER Denvera Dejvid Adelman govorio je o krizi u igri Nikole Jokića. Ukazavši na jedan aspekt koji mora da popravi - a to su izgubljene lopte.
Denver je u Bol Areni savladao Toronto 121:115, a Jokić je ponovo bio nadomak tripl-dabla.
Meč završio sa 22 poena, osam skokova i devet asistencija.
Ipak, srpski centar u poslednje vreme ima izražen problem sa izgubljenim loptama.
Negativan rekord zabeležio je protiv Memfisa (125:118) kada je imao čak deset izgubljenih lopti, dok u poslednjih deset utakmica prosečno gubi oko pet po meču.
Ohrabruje činjenica da je protiv Toronta taj segment igre značajno popravio, pošto je duel završio sa "svega" dve izgubljene lopte.
- Jokićeve najveće greške jesu izgubljene lopte, on mora da ih smanji. Gubiće je zbog svoje stope korišćenja. Ali i ostali momci moraju da preuzmu to na sebe i da donesu loptu na teren i da nas organizuju, Neće uvek biti savršeno, dakle, to je pitanje tima. Očigledno je da je on taj koji dobija statistiku, izgubljene lopte, ali mislim da je važno da svi pomažu jedni drugima, uključujući i njega - završio je Adelman.
Preporučujemo
PORAZ KOJI ĆE BOLETI! Zvezda pala nakon drame i +12 protiv Panatinaikosa
20. 03. 2026. u 22:12 >> 22:16
"LjUTIO SAM SE NA KATAIJA"... Dejan Stanković otvorio dušu pred meč Zvezda - Radnički
20. 03. 2026. u 18:04
POVRATAK DUŠANA VLAHOVIĆA! Povreda je prošlost, Srbin spreman da povede Juve do mesta koje vodi u Ligu šampiona!
DANAŠNjI program Serija A zatvoriće Juventus i Sasuolo koji se sastaju na "Alijanc stadionu" od 20 časova i 45 minuta. "Stara dama" se bori za mesto koje vodi u Ligu šampiona i mora osvajati bodove na svom terenu kako bi se našla među prva četiri na tabeli.
21. 03. 2026. u 07:20
PUTIN JE UPRAVO KLEKNUO PRED NjIM! Ovo ni u crkvi nije uradio predsednik Rusije (VIDEO)
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" vezane su za Italiju. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kako oduševljen, te je rešio da nestvarne heroje hitno odlikuje. Pred jednim od njih je i kleknuo.
19. 03. 2026. u 19:58
EKSPLOZIV BIO SPREMAN: "Digli bismo u vazduh aerodrom na Grenlandu"
DVA MESECA pre izraelsko-američkog napada na Iran, Danska je bila spremna da oružano brani svoj suverenitet nad Grenlandom.
19. 03. 2026. u 14:12
