ALARM U DENVERU UPALJEN! Poruka koja će odjeknuti: „Jokiću, dosta je bilo grešaka!”

TRENER Denvera Dejvid Adelman govorio je o krizi u igri Nikole Jokića. Ukazavši na jedan aspekt koji mora da popravi - a to su izgubljene lopte.

Denver je u Bol Areni savladao Toronto 121:115, a Jokić je ponovo bio nadomak tripl-dabla.

Meč završio sa 22 poena, osam skokova i devet asistencija.

Ipak, srpski centar u poslednje vreme ima izražen problem sa izgubljenim loptama.

Negativan rekord zabeležio je protiv Memfisa (125:118) kada je imao čak deset izgubljenih lopti, dok u poslednjih deset utakmica prosečno gubi oko pet po meču.

Ohrabruje činjenica da je protiv Toronta taj segment igre značajno popravio, pošto je duel završio sa "svega" dve izgubljene lopte.

- Jokićeve najveće greške jesu izgubljene lopte, on mora da ih smanji. Gubiće je zbog svoje stope korišćenja. Ali i ostali momci moraju da preuzmu to na sebe i da donesu loptu na teren i da nas organizuju, Neće uvek biti savršeno, dakle, to je pitanje tima. Očigledno je da je on taj koji dobija statistiku, izgubljene lopte, ali mislim da je važno da svi pomažu jedni drugima, uključujući i njega - završio je Adelman.

