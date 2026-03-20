"OVO JE POKLON POLJOPRIVREDNICIMA" Vučić: U narednih sedam dana cena nafte za njih biće 181 dinar, a dalje maksimalno 184 dinara
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić tokom predstavljanja mera istakao je koliko su cene nafte za poljoprivrednike.
- Ono što je važno - treće, mere za poljoprivrednike, 179 dinara je litar nafte za poljoprivrednike. U narednih sedam dana biće 181 dinar, a dalje će biti dozvoljeno maksimalno 184 dinara. To je poklon, ogroman poklon poljoprivredncima - kaže Vučić.
Najviše je ponosan, kaže, na poklon poljoprivrednicima.
