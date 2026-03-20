VUČIĆ SAOPŠTIO NOVE CENE GORIVA: Država se gotovo u potpunosti odriče prihoda, akciza smanjena 61 posto

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas nove cene goriva na pumpama u Srbiji.

Vučić je rekao da dizel poskupljuje za 4 dinara, a benzin za 2 dinara. To znači da ćemo litar dizela plaćati 212 dinara, a litar benzina 188 dinara.

Vučić je naveo da bi, bez već uvedenog smanjenja akciza, što je kumulativno oko 61 posto, cena dizela danas iznosila oko 257 dinara po litru, dok je na pumpama trenutno oko 208 dinara.

- Današnja cena po kotacijama, danas bi cena trebalo da bude dizel 257 dinara, na pumpama je 208 dinara. Kao prvi cilj je - cena pod kontrolom i puna snabdevenost. Da bismo ostvarili ta dva cilja naše mere su pod jedan smanjenje akciza na naftne derivate. Kada pogledate akcizu koju mi smanjimo za 20 ostao, mi gubimo 35 miliona evra. Današnja cena bi bila 257 dinara, sa svim dažbinama koje smo ranije uračunali. Mi smo rekli 20 posto, to je 15 dinara manje, dođe do 242 dinara. Danas je na pumpama 208. Razlika u ceni je 34 dinara. Mi ćemo ići na 212 dinara, imažemo razliku od 30 dinara. Gotovo da se u potpunosti odričemo naših prihoda. Da bismo smanjili udar na državni budžet, pošto imamo velike rezerve, spremni smo da se ponašamo brokerski. Dakle puna snabedvenost se ne dovodi u pitanje, nema panike, ima svega, biće svega. Pitanje je samo cene. U ovom trenutku nema problema sa snabdevenošću. Mi sa 40.000 tona rezervi, da makar nešto od prihoda nam dođe. Reč je o kombinaciji mera. Nećemo ići na refakciju akciza. Ono što je važno mi ćemo da uvozimo sve što možemo - rekao je Vučić.