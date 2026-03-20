OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Novak Đoković poslao poruku, ali odgovor nije stigao

Teniski svet dobio je novu zvezdu na Mastersu u Majamiju.

Foto AP

Mladi Francuz, Moiz Kuame, napravio je nezapamćenu pometnju već u prvom kolu turnira, upisavši svoju prvu Masters pobedu u karijeri. Ovim trijumfom, on nije samo prošao dalje, već je ispisao nove stranice istorije "belog sporta".

Eliminacijom domaćeg favorita Zakarija Svajde, Kuame je postao najmlađi teniser koji je ostvario pobedu na turniru iz serije 1000 još od 2003. godine. Time je stao rame uz rame sa legendarnim Rafaelom Nadalom, koji je poslednji put postigao ovakav podvig kao maloletnik na takmičenju u Hamburgu pre pune 23 godine.

Iako na terenu deluje neverovatno zrelo, Kuame je nakon meča pokazao svoju dečačku stranu. Otkrio je medijima da mu je nakon trijumfa stigla privatna poruka od nikoga drugog do Novaka Đokovića. Mladi Francuz je priznao da je bio toliko uzbuđen da u prvi mah uopšte nije znao kako da odgovori svom idolu.

Foto: Profimedia

- Moj idol dok sam odrastao bio je upravo Novak. Oduvek me je oduševljavao njegov stil igre, a borbenost i otpor koji pruža na terenu su nešto neverovatno", izjavio je Kuame, ne skrivajući da mu podrška najboljeg svih vremena znači više od same pobede.

Snovi o vrhu i vrtoglavi skok na listi

Uprkos tome što je tek zakoračio na veliku scenu, ciljevi mladog Parižanina su kristalno jasni i maksimalni.

- Moj cilj je da budem broj 1 na svetu i da osvojim mnogo Grend slemova. Zbog toga svakodnevno naporno treniram. Trenutno je sve ovo san, ali radim na tome da to vrlo brzo postane moja realnost", poručio je samouvereno.

Ovaj uspeh na Floridi doneće mu i ogroman praktični benefit. Zahvaljujući ovoj pobedi, Kuame će na ATP listi napredovati za čak 66 mesta, čime će se naći pred samim vratima ulaska u odabrano društvo najboljih 300 tenisera planete.





