uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Teheran započeo razgovore sa Tokijom, krenuli udari na Kuvajt i centralni Izrael
22. dan rata na Bliskom istoku.
Uzbuna u centralnom Izraelu
Izraelske odbrambene snage (IDF) su identifikovale novi balistički raketni napad iz Irana.
Očekuje se da će se sirene oglasiti u centralnom Izraelu u narednim minutima
Teheran spreman da dozvoli prolaz japanskim brodovima
Iran je spreman da dozvoli prolaz brodovima povezanim sa Japanom kroz Ormuski moreuz, ključnu arteriju za globalne isporuke nafte, prenosi Kjodo njuz, pozivajući se na iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija.
Teheran je započeo razgovore sa Tokijom o mogućem otvaranju moreuza, rekao je Aragči japanskoj novinskoj agenciji u telefonskom intervjuu.
Japan zavisi od Bliskog istoka za oko 95 odsto svojih zaliha nafte i dobija oko 90 odsto isporuka nafte preko moreuza, koji je Teheran u velikoj meri zatvorio tokom američko-izraelskog rata protiv Irana.
Dozvoljen prolaz grčkom brodu
Ranije je pomorski informativni portal Lloyd’s List objavio da je Iran dozvolio grčkom teretnom brodu (bulk carrier) da prođe kroz Ormuski moreuz sa uključenim sistemom automatske identifikacije (AIS) – što je prvi takav slučaj od 2. marta.
Sada Financial Times izveštava da Iran dozvoljava prolaz ograničenom broju teretnih brodova iako su napadi SAD i Izraela i dalje u toku.
Prema podacima o pomorskom saobraćaju, najmanje šest brodova je istovarilo teret u luci Homeini u iranskoj provinciji Huzestan, severno od Zaliva, i prošlo kroz Ormuski moreuz između 15. i 16. marta.
Napadnut Kuvajt
Kuvajtska vojska saopštila je da njeni sistemi protivvazdušne odbrane reaguju na napad raketama i dronovima jutros, dok Iran nastavlja napade na zemlje Zaliva.
- Kuvajtska protivvazdušna odbrana trenutno odgovara na neprijateljske raketne i dronske pretnje - navodi se u saopštenju vojske.
Pokrenuta spasilačka misija u Teheranu
Iranski Crveni polumesec pokrenuo je spasilačku misiju nakon vazdušnog napada u Teheranu.
Prema navodima iranske državne televizije Press TV, pripadnici Iranskog društva Crvenog polumeseca sprovode operaciju potrage i spasavanja nakon najnovijeg vazdušnog napada u Teheranu.
Prema izveštaju, najnoviji napad pogodio je stambenu zgradu u iranskoj prestonici.
Za sada nema neposrednih izveštaja o žrtvama niti o obimu razaranja.
Ranije su se snažne eksplozije čule u više delova Teherana, uključujući Ekbatan, u blizini poznate kule Azadi.
Preporučujemo
TRAMP RAZRAĐUJE STRATEGIJU: Planira zaplenu iranskog nuklearnog oružja
21. 03. 2026. u 08:05
PUTIN ČESTITAO IRANU I UPUTIO PORUKU: Moskva ostaje veran prijatelj i pouzdan partner
21. 03. 2026. u 08:02
SIJARTO KATEGORIČAN: Mađarska neće slati vojnike na Bliski istok
21. 03. 2026. u 07:31
UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA RATNE ZLOČINE U BIH: Hamdija Alukić priveden u Americi
21. 03. 2026. u 07:30
POTPISUJE SE ISTORIJSKI UGOVOR: Vojvodina postaje čvorište Evrope, kreće gradnja gigantske saobraćajnice (FOTO/VIDEO)
PROJEKAT Osmeh Vojvodine obuhvata izgradnju 185 km brze saobraćajnice, sa 46 mostova i 34 nadvožnjaka, čime se smanjuje vreme putovanja.
18. 03. 2026. u 09:30
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
EKSPLOZIV BIO SPREMAN: "Digli bismo u vazduh aerodrom na Grenlandu"
DVA MESECA pre izraelsko-američkog napada na Iran, Danska je bila spremna da oružano brani svoj suverenitet nad Grenlandom.
19. 03. 2026. u 14:12
