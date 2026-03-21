22. dan rata na Bliskom istoku.

Profimedia

Uzbuna u centralnom Izraelu

Izraelske odbrambene snage (IDF) su identifikovale novi balistički raketni napad iz Irana.

Očekuje se da će se sirene oglasiti u centralnom Izraelu u narednim minutima

Teheran spreman da dozvoli prolaz japanskim brodovima

Iran je spreman da dozvoli prolaz brodovima povezanim sa Japanom kroz Ormuski moreuz, ključnu arteriju za globalne isporuke nafte, prenosi Kjodo njuz, pozivajući se na iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija.

Teheran je započeo razgovore sa Tokijom o mogućem otvaranju moreuza, rekao je Aragči japanskoj novinskoj agenciji u telefonskom intervjuu.

Japan zavisi od Bliskog istoka za oko 95 odsto svojih zaliha nafte i dobija oko 90 odsto isporuka nafte preko moreuza, koji je Teheran u velikoj meri zatvorio tokom američko-izraelskog rata protiv Irana.

Dozvoljen prolaz grčkom brodu

Ranije je pomorski informativni portal Lloyd’s List objavio da je Iran dozvolio grčkom teretnom brodu (bulk carrier) da prođe kroz Ormuski moreuz sa uključenim sistemom automatske identifikacije (AIS) – što je prvi takav slučaj od 2. marta.

Sada Financial Times izveštava da Iran dozvoljava prolaz ograničenom broju teretnih brodova iako su napadi SAD i Izraela i dalje u toku.

Prema podacima o pomorskom saobraćaju, najmanje šest brodova je istovarilo teret u luci Homeini u iranskoj provinciji Huzestan, severno od Zaliva, i prošlo kroz Ormuski moreuz između 15. i 16. marta.

Napadnut Kuvajt

Kuvajtska vojska saopštila je da njeni sistemi protivvazdušne odbrane reaguju na napad raketama i dronovima jutros, dok Iran nastavlja napade na zemlje Zaliva.

- Kuvajtska protivvazdušna odbrana trenutno odgovara na neprijateljske raketne i dronske pretnje - navodi se u saopštenju vojske.

Pokrenuta spasilačka misija u Teheranu

Iranski Crveni polumesec pokrenuo je spasilačku misiju nakon vazdušnog napada u Teheranu.

Prema navodima iranske državne televizije Press TV, pripadnici Iranskog društva Crvenog polumeseca sprovode operaciju potrage i spasavanja nakon najnovijeg vazdušnog napada u Teheranu.

Prema izveštaju, najnoviji napad pogodio je stambenu zgradu u iranskoj prestonici.

Za sada nema neposrednih izveštaja o žrtvama niti o obimu razaranja.

Ranije su se snažne eksplozije čule u više delova Teherana, uključujući Ekbatan, u blizini poznate kule Azadi.