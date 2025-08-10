UCENJIVANJA DECE PREKO INTERNETA: FBI i britanske vlasti pod uzbunom zbog porasta ovih krivičnih dela

AMERIČKI Federalni istražni biro (FBI) i britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala alarmirani su zbog drastičnog porasta broja slučajeva ucenjivanja dece i tinejdžera koje seksualni predatori targetiraju putem interneta, piše danas Gardijan.

Foto: Profimedia

Kompanije kao što su Snepčet i Fejsbuk za samo šest meseci prošle godine prijavile su preko 9.600 takvih slučajeva u Velikoj Britaniji, dok je američki Centar za nestalu i eksploatisanu decu (NCMEC) prošle godine dobio je 546.000 prijava od tehnoloških firmi iz celog sveta u vezi sa seksualnim uznemiravanjem dece putem interneta, što je porast od 192 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Britanska nacionalna Agencija za borbu protiv kriminala (NCA) pokrenula je do sada nezabeleženu kampanju u Britaniji kako bi upozorila nastavnike, roditelje i decu na opasnosti pojave iznude u okviru koje se maloletne žrtve ucenjuju kako bi podelile eksplicitne snimke putem interneta.

-Ovakva vrsta ucene je bezdušna, i može da ima pogubne posledice po žrtve. Nažalost, tinejdžeri u Britaniji i širom sveta izvršavaju samoubistva zbog toga, saopšteno je iz NCA.

Podaci američkog Centra za nestalu i eksploatisanu decu su relevantni jer se zasnivaju na izveštajima onlajn platformi i internet provajdera, kao što su

Snepčet, Instagram i TikTok, a ne od samih žrtava ucene koje često oklevaju da prijave takve slučajeve, navodi Gardijan.

Podaci pokazuju da je Snepčet u prvoj polovini prošle godine prijavio oko 20.000 slučajeva vezanih za ucenjivanje dece i snimke seksualnog zlostavljanja dece.

Centar NCMEC naveo je da od 2021. zna za preko 30 tinejdžera koji su izvršili samoubistvo nakon što su postali žrtve seksualnog ucenjivanja.

Policijske službe upozoravaju da predatori koriste sve sofisticiranija sredstva kako bi targetirali decu putem interneta.

Gardijan je otkrio postojanje priručnika od 101 strane koji daje detaljne instrukcije kako na najbolji način iskoristiti maloletne korisnike interneta, i pretvoriti ih u “moderne robove” tako što će se doći do njihovih kompromitujućih i eksplicitnih snimaka i fotografija kako bi se onda žrtve primorale da se povinuju zahtevima ucenjivača.

Ovaj vodič je napravio 20-godišnji Baron Martin iz Arizone kojeg je američki FBI uhapsio u decembru prošle godine.

Kako su naveli istraživači, ovaj priručnik je distribuiran putem onlajn zajednica nazvanih “Com networks” gde, mahom mladi muškarci, dele sadistički i mizogeni materijal i uzajamno se podstiču na izvršavanje kriminalnih dela.

FBI je identifikovao desetine onlajn bandi koje sarađuju kako bi pronašle ranjive maloletne žrtve od kojih će, često glumeći romantičnu zainteresovanost, iznuditi kompromitujuće fotografije.

Takvi snimci se potom koriste kako bi se žrtve ucenjivale da daju još takvih fotografija, ili da povrede sebe i izvrše neki drugi nasilan akt.

Stručnjak Instituta za strateški dijalog (ISD), Majlo Komerford, zaključio je da su hitno potrebne odlučne zaštitne mere kako bi se podigao nivo svesti kod mladih ljudi u vezi ovakvih rizika, ali i kod nastavnika, roditelja i staratelja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori