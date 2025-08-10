EVROPA IMA UBICU RUSKOG KINŽALA I KINESKOG DF-21 Aster 30 B1NT: Uspešno oborio cilj na 150 km! (VIDEO)

U NASTOJANjU da isprate ponašanje političara u EU, njihova namenska industrija žuri da isprati korak ka jačanju sopstvene bezbednosti – najnovija generacija rakete Aster 30 B1NT (Aster 30 B1NT), razvijena u saradnji Francuske, Italije i Velike Britanije, uspešno je prošla drugi test kvalifikacije, potvrđujući sposobnost da presreće mete na udaljenostima do 150 kilometara.

Foto: Printskrin MO Rusije

U pitanju je bitna faza razvoja evropske protivraketne odbrane, sposobne da se nosi i sa hipersoničnim projektilima, piše Naval News.

Testiranje je sprovedeno pod nadzorom OCCAR-a (Organizacija za saradnju u oblasti naoružanja) i predstavlja veliki korak ka operativnosti SAMP/T NG sistema (Next Generation), budućeg oslonca kopnene PVO Francuske i Italije.

Ova raketa biće integrisana i na moderne fregate klase Horizon, čime u EU planiraju da dobiju sveobuhvatni sistem odbrane i na moru i na kopnu.

ASTER 30 B1NT DIZAJNIRANA DA OBARA KINŽAL, CIRKON I DF-21

Kako tvrde iz NATO-a, projektil Aster 30 B1NT razvijen je specijalno za neutralisanje kompleksnih, brzih i manevrabilnih meta, uključujući i najmodernije hipersonične projektile poput ruskog H-47M2 Kinžal i 3M22 Cirkon, kao i kineskog DF-21D, popularno nazvanog “ubica nosača aviona”.

Njegov novi radar-seeker u Ka opsegu omogućava prepoznavanje pravih pretnji i zaobilaženje mamaca tokom završne faze presretanja – što je kako se tvrdi – “ključna prednost u borbi protiv naprednih hipersoničnih sistema”.

Sistem za lansiranje se oslanja na modernizovanu verziju SAMP/T NG, koja uključuje:

*novi radar Kronos Grand Mobile High Power (pravi ga Leonardo)

*unapređene komandne module

*potpuno digitalizovano upravljanje i detekciju

Zahvaljujući ovoj arhitekturi, Aster 30 B1NT sistem se pozicionira kao evropski pandan američkom Patriot PAC-3 MSE, ali s dodatnim fokusom na autonomiju i interoperabilnost unutar oružanih snaga članica EU.

Raketa Aster 30 B1NT dostiže brzinu od 4,5 maha, odnosno oko 5.500 km/h (1,5 km/s). Ova brzina je dovoljna da presretne balističke projektile srednjeg dometa, kao i neke hipersonične pretnje u njihovoj terminalnoj fazi, ali isključivo pod idealnim uslovom da se otkriju dovoljno rano.

PRAKTIČNA PRIMENA I BUDUĆE ISPORUKE

Ukrajina, koja je već dobila najmanje dve baterije prethodne verzije SAMP/T (ne zna se koliko ih je preživelo), mogla bi u budućnosti postati jedan od glavnih optinih centara unapređene verzije sa B1NT raketama, posebno s obzirom na ubojite udare hipersoničnim i balističkim projektilima.

Proizvođač MBDA u međuvremenu ubrzava proizvodnju kako bi popunio zalihe evropskih zemalja i obezbedio isporuke u kriznim regionima. Raketa Aster već ima preko 100 potvrđenih borbenih lansiranja, uključujući i akcije u Ukrajini i Crvenom moru, čime potvrđuje svoju pouzdanost i operativnu efikasnost.

Aster 30 B1NT nije samo nova raketa, to je zapravo simbol evropske strateške nezavisnosti i odgovor na rastuće bezbednosne pretnje iz Rusije i Kine. Dakle može se zaključiti da Evropskoj Uniji više ne trebaju samo američki sistemi – oni sada imaju sopstveni, moćan štit ekvivalentan Patriotu PAC-3 MSE.

SKEPSA OKO ASTER 30 B1NT

Međutim, ostaje otvoreno pitanje koliko je ovaj sistem zaista efikasan protiv stvarnih hipersoničnih pretnji. Presretač poput Aster 30 B1NT, sa maksimalnom brzinom od oko 4,5 Maha, teoretski može da cilja rakete koje lete brže, ali samo pod idealnim uslovima i uz izuzetno precizno predikcijsko navođenje.

U praksi, ne postoji nijedan nezavisno potvrđen slučaj uspešnog presretanja operativne ruske ili kineske hipersonične rakete. Zato ostaje sumnja da su ovakve sposobnosti više deklarativne i političke, nego tehnički potvrđene.

Raketa-presretač koja leti duplo sporije od svoje mete (npr. Kinžal, Cirkon, DF-21D) ima ozbiljne fizičke limite. Pogotovo ako meta:

*menja putanju tokom leta (manevriše),

*leti u nižim slojevima atmosfere (gde su presretanja najteža),

*koristi mamce i ometače,

*i naravno ima hipersoničnu brzinu (5+ maha).

U tom scenariju:

*radar ima mnogo kraće vreme reakcije, jer raketa „dolazi iz horizonta“.

*sistemi za navođenje moraju da donesu odluku u delovima manjim od sekunde.

*presretač mora da ima nenormalno precizno praćenje, tačan ugao, neverovatnu agilnost i ogromnu brzinu.

To su uslovi u kojima čak i najnapredniji PVO sistemi kao što su Patriot PAC-3 MSE, SAMP/T NG ili THAAD imaju ekstremno ograničenu šansu za uspešno presretanje.

ŠTA TO ZAPRAVO ZNAČI ZA ODBRANU?

To znači da već u praksi dokazano hipersonično oružje i dalje probija odbranu, posebno ako se koristi u masovnim napadima (salvama), kao i da Zapad još uvek nije spreman na saturacione napade modernim hipersoničnim projektilima. Smatramo da su priče o “zaštiti” često samo dimna zavesa da se umire saveznici i javnost.

Da li neko svesno manipuliše javnosti? Da li lažno sigurnosno uverenje može koštati života? Dokle god se ne dokaže drugačije, čini se da je na oba pitanja odogovor – da.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori