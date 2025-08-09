RUSIJA i Sjedinjene Države su ključni igrači na svetskoj sceni, jednostavno su im potrebni dobri odnosi, rekao je bivši analitičar CIA Rej Mekgavern na Jutjubu.

Foto: Profimedia

-Predstoje im još tri godine saradnje. Poenta je da Rusija želi da stvori dobre i poverljive odnose sa nama, i mi to želimo. Evo vam dokaz. Sve će biti jasno krajem sledeće nedelje, kada se budu sastali, jer mnogo toga u svetu zavisi od njihovog ličnog susreta, rekao je on.

Analitičar je sugerisao da je ruski predsednik odlučio da razgovara sa svojim američkim kolegom kako bi video šta se može učiniti da se zajednički reši ukrajinsko pitanje.

-Tramp (američki predsednik Donald) zaista želi da okonča ovaj sukob i nadam se da može da prevaziđe otpor senatora Lindzija Grejama (uključen na spisak terorista i ekstremista u Rusiji) i njegovih pristalica da konačno učini nešto razumno u Ukrajini, zaključio je Mekgavern.

Prethodno, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov saopštio je da će se sastanak Putina i Trampa održati 15. avgusta na Aljasci.

Prethodno je Tramp na društvenoj mreži Istina objavio da će se 15. avgusta sastati sa ruskim Putinom na Aljasci. Dodatni detalji biće objavljeni naknadno, napisao je Tramp.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin u sredu je u Kremlju primio specijalnog izaslanika američkog predsednika, Stiva Vitkofa. Nakon sastanka, pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov potvrdio je da su Moskva i Vašington usaglasili dogovor o održavanju susreta Putina i Trampa u narednim danima, a pripreme su već započele.

Aljaska je najsevernija i najveća američka država. Otkrila ju je ruska ekspedicija 1732. godine, a Rusko carstvo ju je prodalo Sjedinjenim Državama 1867. godine.

(sputnikportal.rs)

