PUCNJAVA NA TAJMS SKVERU U NJUJORKU: Tinejdžer otvorio vatru, troje ljudi ranjeno
TRI osobe ranjene su u pucnjavi na Tajms skveru u Njujorku rano jutros kada je 17-godišnji tinejdžer, koga je policija privela, otvorio vatru, preneo je Njujork post.
Među povređenima su 18-godišnja devojka i dva muškarca, od 19 i 65 godina.
Svi su prevezeni u bolnicu i u stabilnom su stanju.
Tinejdžer je uhapšen na licu mesta, a vatreno oružje je zaplenjeno.
Njegov identitet nije otkriven zbog uzrasta, a optužnice još nisu podignute.
Policija je brzo reagovala, a istraga je u toku.
(Tanjug)
