PUCNJAVA NA TAJMS SKVERU U NJUJORKU: Tinejdžer otvorio vatru, troje ljudi ranjeno

TRI osobe ranjene su u pucnjavi na Tajms skveru u Njujorku rano jutros kada je 17-godišnji tinejdžer, koga je policija privela, otvorio vatru, preneo je Njujork post.

Foto: Unsplash

Među povređenima su 18-godišnja devojka i dva muškarca, od 19 i 65 godina.



Svi su prevezeni u bolnicu i u stabilnom su stanju.

Tinejdžer je uhapšen na licu mesta, a vatreno oružje je zaplenjeno.

Njegov identitet nije otkriven zbog uzrasta, a optužnice još nisu podignute.

Policija je brzo reagovala, a istraga je u toku.



(Tanjug)