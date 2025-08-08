Svet

FRANCUSKA OSUDILA PLAN IZRAELA Pariz oštro kritikovao ideju Tel Aviva da preuzme kontrolu nad gradom Gaza

FRANCUSKA snažno osuđuje plan izraelske vlade za potpunu okupaciju grada Gaze, izjavio je danas francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

Baro je istakao u objavi na platformi X da bi takva operacija pogoršala već katastrofalnu situaciju u Pojasu Gaze, a ne bi omogućila oslobađanje preostalih talaca koje drži palestinska militantna grupa Hamas.

Takođe je ukazao da potpuna kontrola Izraela nad gradom Gaza ne bi dovela ni do razoružanja i predaje Hamasa.

Izraelski bezbednosni kabinet je kasno sinoć odobrio plan da zauzme grad Gazu, šireći vojne operacije, uprkos sve većem broju kritika u zemlji i inostranstvu u vezi sa razornim ratom koji traje već gotovo dve godine, preneo je Rojters.
 

(Tanjug)

