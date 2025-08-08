FRANCUSKA OSUDILA PLAN IZRAELA Pariz oštro kritikovao ideju Tel Aviva da preuzme kontrolu nad gradom Gaza
FRANCUSKA snažno osuđuje plan izraelske vlade za potpunu okupaciju grada Gaze, izjavio je danas francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.
Baro je istakao u objavi na platformi X da bi takva operacija pogoršala već katastrofalnu situaciju u Pojasu Gaze, a ne bi omogućila oslobađanje preostalih talaca koje drži palestinska militantna grupa Hamas.
Takođe je ukazao da potpuna kontrola Izraela nad gradom Gaza ne bi dovela ni do razoružanja i predaje Hamasa.
Izraelski bezbednosni kabinet je kasno sinoć odobrio plan da zauzme grad Gazu, šireći vojne operacije, uprkos sve većem broju kritika u zemlji i inostranstvu u vezi sa razornim ratom koji traje već gotovo dve godine, preneo je Rojters.
(Tanjug)
Preporučujemo
GUTERES UPOZORAVA: Izraelski plan za preuzimanje kontrole nad Gazom - opasna eskalacija
08. 08. 2025. u 20:15
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)