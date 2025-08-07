Svet

PUTIN SAOPŠTIO: Ovo je moguće mesto susreta sa Trampom

Марија Стевановић
Marija Stevanović

07. 08. 2025. u 14:16

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da su Ujedinjeni Arapski Emirati jedna od mogućih lokacija njegovog najavljenog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ali da još nije doneta odluka o tome.

ПУТИН САОПШТИО: Ово је могуће место сусрета са Трампом

Novosti

On je istakao da su obe strane pokazale interesovanje za samit Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da Rusija ima mnogo prijatelja spremnih da pomognu u organizaciji njegovog sastanka sa Trampom.

Putin je rekao da se ne protivi sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelnskim, rekavši da je taj sastanak moguć, ali i da je potrebno da se za takav sastanak moraju stvoriti uslovi.

- Već sam mnogo puta rekao da generalno nemam ništa protiv toga, to je moguće - primetio je Putin, prenosi RIA Novosti.

- Ali da bi se to desilo, moraju se stvoriti određeni uslovi. Nažalost, još smo daleko od stvaranja takvih uslova - rekao je on.

(Tanjug)

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KLINTONOVI NA NIŠANU ZBOG EPSTAJNA: Odbor za nadzor Predstavničkog doma Kongresa otvorio istragu o slučaju optuženog pedofila
Svet

0 0

KLINTONOVI NA NIŠANU ZBOG EPSTAJNA: Odbor za nadzor Predstavničkog doma Kongresa otvorio istragu o slučaju optuženog pedofila

KO je sve bio upleten u mrežu američkog milijardera Džefrija Epstajna, optuženog za seksualno zlostavljanje maloletnih devojaka, ne prestaje da izjeda političare na Kapitol hilu, ali i američku javnost. Odbor za nadzor Predstavničkog doma Kongresa stoga je uputio sudske pozive ministarstvu pravde SAD, bivšim državnim tužiocima i direktorima Federalnog istražnog biroa (FBI), kao i nekadašnjem predsedniku Bilu Klintonu i njegovoj supruzi Hilari, u pokušaju da odgonetnu tajne ovog slučaja. Bračni par Klinton se tokom godina dovodio u vezu sa optuženim seksualnim prestupnikom zbog čega se našao na listi odabranih za svedočenje.

07. 08. 2025. u 13:42

KRIZA U GAZI ODAVNO PREŠLA CRVENU LINIJU: Palestinci gladuju i stradaju svakodnevno, taoci i dalje u zatočeništvu
Svet

0 0

KRIZA U GAZI ODAVNO PREŠLA CRVENU LINIJU: Palestinci gladuju i stradaju svakodnevno, taoci i dalje u zatočeništvu

VISOKI zvaničnici UN upozorili su da se situacija u Pojasu Gaze pogoršava usled posledica sukoba između izraelske vojske i palestinske militantne grupe Hamas. Međutim, fotografije i video-snimci iz palestinske enklave koje već nedeljama dolaze do očiju javnosti pokazuju da je stanje na terenu odavno prevazišlo crvene linije, te da postizanje dogovora o prekidu vatre posle skoro dve pune godine sukoba nije ni blizu. Istovremeno, Izrael razmatra da proširi vojne operacije na čitav Pojas Gaze, sa čime se navodno ne slažu glavešine u Izraelskim odbrambenim snagama IDF.

07. 08. 2025. u 12:50

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)