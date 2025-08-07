PUTIN SAOPŠTIO: Ovo je moguće mesto susreta sa Trampom

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da su Ujedinjeni Arapski Emirati jedna od mogućih lokacija njegovog najavljenog sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ali da još nije doneta odluka o tome.

Novosti

On je istakao da su obe strane pokazale interesovanje za samit Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da Rusija ima mnogo prijatelja spremnih da pomognu u organizaciji njegovog sastanka sa Trampom.

Putin je rekao da se ne protivi sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelnskim, rekavši da je taj sastanak moguć, ali i da je potrebno da se za takav sastanak moraju stvoriti uslovi.

- Već sam mnogo puta rekao da generalno nemam ništa protiv toga, to je moguće - primetio je Putin, prenosi RIA Novosti.

- Ali da bi se to desilo, moraju se stvoriti određeni uslovi. Nažalost, još smo daleko od stvaranja takvih uslova - rekao je on.

(Tanjug)

