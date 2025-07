AMERIČKI DRŽAVNI SEKRETAR: Rat između SAD i Rusije je nezamisliv i mora se sprečiti

DIREKTNA vojna konfrontacija između SAD i Rusije je nezamisliva i nikada se ne sme dozvoliti, rekao je američki državni sekretar Marko Rubio u intervjuu za Foks radio.

-To je jednostavno nezamislivo. Shvatite, rat između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije je nešto što nikada ne smemo dozvoliti. To su dve najveće nuklearne sile na svetu i opasnost bi bila prosto ogromna, odgovorio je on na pitanje novinara da li je Rusija sposobna za vojni sukob sa Amerikom.

Rubio tvrdi da bi više trebalo brinuti, ne o ratu punog obima, već o „sukobu ili pogrešnoj proceni koji bi mogli dovesti do početka konflikta“. On je takođe naglasio da takav scenario nije verovatan.

-Ne treba čak ni razmišljati o tome, jer to nije realistično ni praktično izvodljivo ni za jednu stranu, zaključio je državni sekretar.

On je istakao i da su SAD ove nedelje stipile u kontakt sa predstavnicima Rusije u pokušaju da se postigne uzajamno razumevanje oko puta ka miru u Ukrajini.

-Međutim, nismo videli nikakav napredak u tom pravcu, istakao je on.

