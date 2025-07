ZLOČINI PREMA SRBIMA OSTAJU NEKAŽNJENI Jovanović: Ubice su i dalje na slobodi, a umesto pravde – zid ćutanja i politička zaštita zločinaca

DRŽAVNI sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, Nevena Jovanović, podsetila je na svirepi masakr u Starom Gackom kada je ubijeno 14 Srba koji su radili na svojoj zemlji.

Foto: D. Zečević

Danas se navršava 26 godina od svirepog masakra u Starom Grackom, u kojem je 14 srpskih žetelaca mučki ubijeno dok su radili na svojoj zemlji. Njihov jedini „zločin“ bio je to što su bili Srbi. Zločin počinjen pred očima međunarodne zajednice do danas je ostao nekažnjen. Ubice su i dalje na slobodi, a umesto pravde – zid ćutanja i politička zaštita zločinaca. Zločin u Starom Grackom nije samo rana iz prošlosti, već obaveza svih nas: da ne zaboravimo, da ne pristanemo, da ne odustanemo. Srbi na Kosovu i Metohiji i danas žive pod konstantnom pretnjom, izloženi brutalnoj represiji, etnički motivisanom nasilju i sistematskoj diskriminaciji. Režim Aljbina Kurtija sprovodi organizovanu kampanju zastrašivanja i progona nad srpskim narodom – od prebijanja dece, upada u domove i gaženja osnovnih prava, do politički montiranih procesa. Najnoviji primer, protivpravno hapšenje Igora Popovića, pomoćnika direktora Kancelarije za KiM, poruka je da za Srbe nema pravne sigurnosti, bilo da su predstavnici zvaničnih institucija ili obični građani. Čin hapšenja Igora Popovića nije pravni akt, već politički motivisano nasilje i poraz svakog pokušaja da se do održivih rešenja dođe mirnim putem i dijalogom. Srbija neće ćutati. Srbija neće odustati. Nećemo pristati na ćutanje o zločinima, niti na normalizaciju nepravde i nasilja. Apelujemo na međunarodnu zajednicu da se jasno i nedvosmisleno suprotstavi opasnom i ekstremističkom režimu Aljbina Kurtija, koji svakim svojim potezom urušava mir, destabilizuje region i sistematski sprovodi represiju nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.