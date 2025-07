ČIST RAČUN, DUGA LJUBAV: Kalas "objasnila" Trampu šta će biti sa oružjem za Ukrajinu

PREDSEDNIK SAD je najavio da će Amerika dodatno naoružati Ukrajinu, a da će to plaćati EU. Da li je to izazvalo suglasice na liniji Brisel-Vašington?

Evropska komesarka za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da će ako Evropska unija bude plaćala naoružanje Ukrajini to biti evropska podrška, a ne podrška američkog predsednika Donalda Trampa.

Ona je to rekla povodom najave Trampa, da će Amerika dodatno naoružati Ukrajinu, što će zapravo plaćati EU, a to je, piše Gardijan, izazvalo tenzije i nesuglasice između Brisela i Vašingtona.

-Ako mi plaćamo to naoružanje, onda je to naša pomoć. To je evropska podrška i činimo sve što možemo da pomognemo Ukrajini, poručila je Kalas.

Prema njenim rečima, Evropska unija pozdravlja Trampovu najavu da će poslati dodatno naoružanje Ukrajini, ali želi da SAD podele teret, i da ako neko obeća pomoć, koju će platiti drugi, to onda nije njegova pomoć, već tog kog plaća.

Sledeće srede bi mogla da bude održana posebna konferencija zemalja vlasnika Patriot raketnih sistema i donatora pomoći Ukrajini, uz predsedavanje najvišeg vojnog komandanta NATO-a, piše Rojters.

Prema navodima NATO zvaničnika, savez planira da koordinira isporuke oružja putem mehanizma za bezbednosnu pomoć i obuku Ukrajine, koji je baziran u Nemačkoj.

Bivši američki ambasador pri NATO-u Kurt Volker izjavio je da bi Ukrajina mogla da dobije između 12 i 13 Patriota, ali da bi njihova isporuka mogla da potraje i do godinu dana, a Tramp je nedavno zbunio saveznike tvrdnjom da jedna članica poseduje 17 "Patriota", od kojih će neki "direktno otići Ukrajini", ali osim SAD, nijedna članica NATO-a ne poseduje toliki broj ovih sistema, pojašnjava Gardijan.

Povodom naoružavanja Ukrajine oglasio se i Vladimir Zelenski koji je istakao da zemlja mora u roku od šest meseci da poveća udeo domaće proizvodnje oružja na 50 odsto.

-Naš cilj je da postignemo polovinu domaće proizvodnje u prvih šest meseci nove vlade, rekao je Zelenski i dodao da se oslanja na novu premijerku te zemlje Juliju Sviridenko i novoimenovanog ministra odbrane Denisa Šmihala da sprovedu ovu strategiju.

Istovremeno, zamenik ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrij Sibiha pozvao je Evropsku uniju da uvede nove sankcije Moskvi, odbacivši kao "laži i manipulaciju" tvrdnje Rusije da Ukrajina odbija mirovne pregovore.

(rt.rs/Tanjug)

