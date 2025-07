NETANJAHU NAPAO AMERIČKE MEDIJE: "Treba da vas bude sramota, to je najgora propaganda" (VIDEO)

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu oštro je napao američke medije zbog, kako je rekao, laži zasnovanih na neonacistima u njihovom izveštavanju o ratu u Gazi.

Foto: Printscreen

U intervjuu za Foks njuz, Netanjahu je rekao da je verovati Hamasu isto kao verovati nacističkom propagandisti Jozefu Gebelsu tokom Drugog svetskog rata.

Poručio je da američki mediji "ne mogu biti toliko slepi i naivni da ne razumeju opasnost koju Iran predstavlja za Sjedinjene Države".

- To je kao da je svetski mediji tokom Drugog svetskog rata trebalo da se oslanjaju na nacističku propagandu Jozefa Gebelsa - rekao je on.

Takođe je žestoko kritikovao one koje je nazvao "izvinjavačima Irana“ u američkim medijima, koji su bili kritični prema izraelskim napadima na iranske nuklearne i raketne programe prošlog meseca, kao i prema američkim udarima koji su okončali 12-dnevni rat.

- Sram vas bilo. Treba da vas bude sramota. To nije novinarstvo. To nije etično. To je podleganje najgoroj propagandi - poručio je Netanjahu u subotu uveče u intervjuu za Foks njuz, u emisiji "Life, Liberty & Levin" sa Markom Levinom.