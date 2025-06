NEĆE DA MOŽE: Orban oštro o mogućem prijemu Ukrajine u NATO i EU

PRIJEM Ukrajine u NATO odmah bi rezultovao ratom sa Rusijom, što bi nosilo rizik od trećeg svetskog rata, tako da Ukrajini ne sme biti dozvoljeno da se pridruži ni NATO-u ni Evropskoj uniji, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Foto: Profimedia

Mađarska ima primarni bezbednosni interes da ne pripada istom integracionom okviru kao Ukrajina, napisao je on na društvenim mrežama.

Orban je rekao da su među potpisnicima nedavno pokrenute inicijative mađarskih građana otvorenih za političko razmišljanje ljudi sa kojima se zajedno borio za slobodu Mađara i nezavisnost zemlje pre 35 godina.

-Iz očiglednih razloga, poštovanje koje je iz ovoga proizašlo je od tada izbledelo, ali zajednička prošlost i dalje obavezuje. Zato objavljujem sledeći odgovor, istakao je on.

Orban je rekao da su potpisnici zanemarili interese Mađarske i da je njihova procena posledica nastavka rata između Rusije i Ukrajine pogrešna.

-Oni, takođe, greše u identifikovanju interesa Evropske unije. Ako EU prihvati Ukrajinu kao članicu, to bi trenutno rezultiralo otvorenim ratom, a nakon prekida vatre to bi dovelo do stalnog rizika od rata između Evrope i Rusije, naglasio je on i dodao da Ukrajini treba ponuditi oblik saradnje koji će dovesti do okončanja rata.

sputnikportal.rs

