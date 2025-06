"KRHKO I NESTABILNO" Makron: Svi moraju na pokažu dobru volju

Francuski predsednik Emanuel Makron je pozdravio poziv na prekid vatre na Bliskom istoku, ali i istakao da se to ne poštuje.

Foto: Profimedia

- Situacija je, vidimo, nestabilna. Odlično je to što je predsednik Donald Tramp pozvao na prekid vatre. Mi se za to zalažemo još od samog početka. To je važna i veoma pozitivna izjava, pozivom svima da se vrate za pregovarački sto, a da oružje zaćuti - istakao je Makron.

Šef francuske države je, međutim, ukazao na najnovije događaje koji primirje dovode u pitanje.

- Poslednji sati nam pokazuju da je situacija veoma krhka. Treba je pratiti s mnogo pažnje. Potrebno je da svako pokaže maksimum dobre volje da prestanu sukobi i da se razgovori nastave – kazao je Makron.

Ističe se da će na samitu NATO Makron podsetiti na francusku poziciju, da svi treba da se vrate dijalogu, ali i da Iran ne sme da ima nuklearnu bombu.