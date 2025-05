SPECIJALNA vojna operacija ruske vojske u Ukrajini ulazi u 1187. dan.

Russian Defense Ministry Press Service

Zelenski preti sankcijama Rusiji

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da su u pripremi nove sankcije protiv pojedinaca i pravnih lica iz Rusije i onih koji su povezani sa njom i da će Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu uskoro usvojiti odgovarajuće odluke.

-Nove odluke o sankcijama Ukrajine su već u pripremi. Pravac sankcija je sasvim jasan – to su pojedinci i pravna lica iz Rusije i oni koji su povezani sa njom, koji rade za rat, a takođe i na koje se oslanja ruski režim. Nove odluke SNBO – uskoro, napisao je Zelenski na Telegram kanalu.

Kolaps fronta kod Konstatinovke (MAPA)

Ukrajinske oružane snage doživele su „lokalni kolaps fronta“ - nemački analitičar Julijan Repke.

Na Konstantinovskom pravcu, ukrajinske oružane snage su izgubile Pravdovku (Staru Nikolajevku), Gnatovku, Romanovku i veći deo Zarje, priznaje analitičar nemačkog Bilda.

Tokom proteklih 10 dana, ruske oružane snage su zauzele 80 kvadratnih kilometara u Konstantinovskom pravcu.

Gori NATO oprema (VIDEO)

Ruska vojska uništava NATO opremu, podržavajući ofanzivu u pravcu južnog Donjecka.

Jedinice grupe snaga „Istok“ preciznim udarima uništile su oklopno vozilo MaxxPro i pikap sa pripadnicima ukrajinskih oružanih snaga u pravcu južnog Donjecka.

U videu br.2, ruski vojnici su uništili ukrajinska artiljerijska oruđa i komandna mesta.

Teroristički napad kod Novog Oskola

Voz naleteo na eksplozivnu napravu u Belgorodskoj oblasti. Usled eksplozije nije bilo žrtava, napominje guverner Gladkov.

Kontaktna mreža železničke pruge je oštećena. Železnički saobraćaj je privremeno obustavljen.

Sve službe hitne pomoći rade na licu mesta.

MO Rusije: VSU izgubio 1400 vojnika za jedan dan, oboreno 274 dronova

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su do 220 ukrajinskih vojnika tokom proteklog dana, izveštava ministarstvo. Kako dodaju, uništile su dva tenka, sedam borbenih oklopnih vozila, osam artiljerijskih sistema, jedno skladište municije i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu na Sumskom i Harkovskom pravcu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" zauzele su povoljnije borbene položaje duž linije fronta i izbacile iz stroja do 230 ukrajinskih vojnika. U ovom području, uništena su dva neprijateljska borbena oklopna vozila, tri artiljerijska sistema, jedno skladište municije i jedna stanica za radio-el. brobu.

"Aktivnim dejstvima jedinica grupe trupa “Jug” oslobođeno je naselje Romanovka u Donjeckoj Narodnoj Republici", ističe se u izveštaju.

U zoni njihove odgovornosti, neutralisano je do 260 ukrajinskih vojnika, uništena su dva borbena vozila pešadije, dva borbena oklopna vozila, jedan artiljerijski sistem, pet stanica za radio-el. borbu, tri kontrabaterijske radarske stanice i četiri skladišta municije i opreme.

Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoje borbene položaje duž linije fronta. Neutralisale su do 435 ukrajinskih vojnika, uništile dva borbena vozila pešadije, devet borbenih oklopnih vozila i tri artiljerijska sistema.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane. Tom prilikom su eliminisale više od 165 ukrajinskih vojnika, dva borbena oklopna vozila, pet artiljerijskih sistema, jedan višecevni raketni lanser "grad" i dve stanice za radio-el. borbu.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su do 90 ukrajinskih vojnika i uništile četiri stanice za radio-el. borbu, kao i pet skladišta municije.

Sistemima PVO, ruske snage oborile su četiri vođene bombe JDAM, presrele četiri projektila višecevnog raketnog sistema HIMARS i uništile 274 bespilotne letelice ukrajinskih snaga, od kojih su 194 bile izvan zone SVO.

Rusi u Zarji, Romanovka pod kontrolom (MAPA)

Ruska vojska je zauzela Romanovku i ušla u Zarju na Konstantinovskom pravcu, potvrđuju ukrajinski resursi.

Ruske oružane snage su ostvarile značajan napredak, ušle u Zarju i zauzele polovinu sela.

Ruske trupe su takođe zauzele Romanovku i već napreduju kroz zasade severno od naselja.

Oborena 3 ukrajinska drona kod Moskve

Ruski PVO sistemi uništili su tri drona koja su letela ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin.

Vazdušna uzbuna u više oblasti Ukrajine

Uzbuna za vazdušnu opasnost objavljena je u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i u Kirovogradskoj, Poltavskoj, Sumskoj, Harkovskoj, Čerkaskoj i Černigovskoj oblasti Ukrajine.

Poslenji F-16 iz Holandije

Holandija će 26. maja poslati poslednji od 24 lovca F-16 obećanih Ukrajini, izjavio je ministar odbrane Ruben Brekelmans.

Foto MoD Ukrajine

U napadu na pogon za proizvodnju delova raketa u Kijevu oštećena oprema i eliminisani inženjeri

Ruske snage izvele su napad na pogon fabrike „Artjom“ u Kijevu, gde su se proizvodili delovi za ukrajinske rakete, izjavio je za Sputnjik Sergej Lebedev, koordinator Nikolajevskog proruskog pokreta otpora.

Prema njegovim rečima, oštećena je oprema, a eliminisani su inženjeri, uključujući i strane.

Putin otkrio detalje iz Specijalne vojne operacije

Putin je spomenuo „zanimljivu situaciju“ kada su se na jednom od delova fronta „naši vojnici svim snagama trudili da izvrše borbeni zadatak, ali vremenski uslovi i neki drugi uslovi ukazivali su da se to ne može učiniti, jer ako to urade, to će dovesti do neopravdano velikih gubitaka“.

- Načelnik Generalštaba i ja dali smo direktno naređenje komandantu divizije da se uzdrži od sprovođenja ovih planova, jer sadrže čitavu unutrašnju tragediju. Predani su borbi. Ipak su počeli da izvršavaju ovaj zadatak, mada na drugačiji način, koji je podrazumevao brigu prema ljudstvu - dodao je.

Putinov helikopter bio meta napada

Helikopter ruskog predsednika Vladimira Putina bio je u epicentru intenzivnog napada ukrajinskih dronova tokom posete Kurskoj oblasti, saopštio je komandant divizije protivvazdušne odbrane Jurij Daškin za TV kanal „Rusija 24“.

Propao plan Kijeva za regrutaciju mladih

Program ukrajinske Vlade za regrutovanje mladih u Oružane snage Ukrajine po ugovoru je propao, piše „Volstrit džornal“.

- Do sada je program ‘Ugovor 18-24’privukao samo nekoliko mladih ljudi. Prema vladinim izveštajima, samo oko 500 ljudi se pridružilo ukrajinskim oružanim snagama od njegovog pokretanja u februaru - navodi se u članku.

Novinari smatraju da dug birokratski proces registracije novih regruta utiče na njihovu želju da se pridruže redovima ukrajinske vojske, jer se tokom perioda čekanja mogu predomisliti.

Rusi u Romonovki

Ruske snage kontrolišu Romanovku u DNR, saopštilo je rusko MO.



Ukrajinski vojnici razočarani, moral slabi – ginu uzalud

Moralni duh Oružanih snaga Ukrajine slabi, među oficirima i vojnicima širi se osećaj umora i razočaranja, piše Fajnenšel tajms, pozivajući se na ukrajinske vojnike.

- Osećaj umora i razočaranja širi se kroz redove (Oružanih snaga Ukrajine) kako među iskusnim oficirima, tako i među nedavno mobilisanim vojnicima, moral slabi, a raste osećaj da ne postoji jasan plan za okončanje rata i da se životi gube uzalud - navodi se u članku.

Rusija i Ukrajina završile razmenu zarobljenika po formuli 1.000 za 1.000

Danas su sa teritorije koju kontroliše kijevski režim vraćena još 303 ruska vojnika, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. U saopštenju se dodaje da je time, u skladu sa dogovorom Moskve i Kijeva u Istanbulu 16. maja, završena razmena zarobljenika po formuli 1.000 za 1.000 ljudi.

U zamenu su predata 303 ratna zarobljenika ukrajinskih Oružanih snaga.

Orban o članstvu Ukrajine u EU

Pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji otvoriće vrata iscrpljivanju resursa bloka, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

- Članstvo Ukrajine u EU? Ako dozvolimo Ukrajini da se pridruži uniji, to će otvoriti vrata iscrpljivanju naših resursa. Mađarska neće platiti za to - rekao je Orban u objavi na društvenoj mreži Iks.

Foto: Profimedia/Luka Dakskobler/SOPA Images

Ranije je Orban na Košut radiju primetio da Evropska unija ima za cilj da brzo primi Ukrajinu u zajednicu, jer će tada biti legalno lakše snabdevati je evropskim novcem, koji će Kijev apsorbovati „kao sunđer“, Mađarska to ne želi da dozvoli.

U Mađarskoj je 14. aprila započeto opštenarodno ispitivanje stavova građana povodom prijema Ukrajine u Evropsku uniju. Ankete se šalju poštom. Glasački listić sadrži jedno pitanje: „Da li podržavate članstvo Ukrajine u EU?“ – na koje se može odgovoriti sa „da“ ili „ne“.

Nakon završetka konsultacija u junu, rezultati će biti prosleđeni u Brisel. Za razliku od referenduma, ovakve konsultacije u Mađarskoj ne podrazumevaju prag izlaznosti.

Budimpešta je u februaru stavila veto na početak prve faze pregovora o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. Kasnije su diplomate iz Švedske, Finske, Danske, Letonije, Litvanije i Estonije pozvale Brisel da pruži konkretne predloge o procesu pridruživanja zemlje.

Mađarski premijer Viktor Orban je više puta blokirao ili odlagao pakete pomoći EU za Ukrajinu, dok se istovremeno protivio sankcijama protiv Rusije.

Eliminisan afroamerički plaćenik

Afroamerički plaćenik iz redova Oružanih snaga Ukrajine eliminisan je tokom oslobađanja naselja Konstantinopolj u DNR, izjavio je za Sputnjik komandant udarno-taktičke jedinice grupe „Dalekoistočni vetrovi“ 29. gardijske kombinovane armije grupe „Istok“, pozivni znak „Fil“.

Prema njegovim rečima, plaćenik se krio u podrumima i pokušao da pobegne. Komandant je istakao da je neprijatelj uspeo da uspešno izbegava poteru deset minuta, krećući se po naseljenom području, ali je na kraju napad izvršen u blizini njegovog skloništa.

Kako je rekao, kod plaćenika je nađena puška SCAR-L, najverovatnije belgijske proizvodnje.

Snažan ruski napad

Tokom proteklih 24 sata, vojnici ruske grupe „Zapad“ uništili su 43 centra za upravljanje dronovama i osam stanica „Starlink“, rekao je Ivan Bigma, šef pres centra grupe.

Dodao je da su posade protivvazdušne odbrane grupe oborile 14 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa, a tokom kontrabaterijske borbe uništeno je 12 neprijateljskih minobacačkih posada.

Prema rečima Aleksandra Gordejeva, šefa pres centra grupe „Istok“, uništena su 22 centra za upravljanje bespilotnim letelicama u njihovoj zoni odgovornosti.

Dejstvovala ruska PVO

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 110 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona u noći na nedelju, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako precizira vojni resor, 16 ih je oboreno iznad Tulske oblasti, a 14 bespilotnih letelica je uništeno iznad Brjanske i Kaluške oblasti. 13 dronova je neutralisano iznad Moskovske oblasti i Tverske oblasti, 10 iznad Belgorodske i Kurske oblasti.

Osam bespilotnih letelica je oboreno iznad Orelske oblasti, sedam iznad Krima, dve iznad Smolenske oblasti i po jedna iznad Lipecke, Nižnjenovgorodske i Novgorodske oblasti.