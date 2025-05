TRAMP PRIZNAO: SAD proučavaju iskustvo primene ovog oružja tokom sukoba u Ukrajini

AMERIČKA vojska aktivno proučava iskustvo korišćenja dronova tokom vojnih operacija u Ukrajini, izjavio je predsednik SAD Donald Tramp.

- Možete da verujete ili ne, vi se bavite poslom i profesijom gde se stvari menjaju brzo kao i rat - rekao je Tramp obraćajući se diplomcima američke Vojne akademije u Vest Pointu u Njujorku.

- Nažalost, to vidimo na primeru Rusije i Ukrajine. Mi to proučavamo i to je veoma zastrašujuća stvar za proučavanje, ali vidimo različite oblike ratovanja. Vidimo dronove kako se spuštaju pod uglom, sa brzinom i preciznošću. Nikada nismo videli ništa slično, nikada, i učimo iz toga, vaša profesija se veoma brzo menja - istakao je američki predsednik.

On je dodao i da će glavni zadatak američke vojske biti zaštita granica zemlje, a ne širenje demokratije širom sveta „uz pretnju oružjem“.

- Obnavljamo osnovni princip prema kojem je glavni zadatak naših oružanih snaga da štite sopstvene granice od invazije - naveo je Tramp.

Američki predsednik je napomenuo da „zadatak američke vojske nije da transformiše kulture drugih zemalja ili širenje demokratije širom sveta uz pretnju oružjem“.

- Zadatak vojske Sjedinjenih Američkih Država je da prevlada svakog neprijatelja i eliminiše svaku pretnju Americi bilo gde i u bilo koje vreme - zaključio je Tramp.

