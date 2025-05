PREDSEDNIČKI izbori u Rumuniji bili su, najblaže rečeno, „čudni“, jer nije bilo dozvoljeno svim kandidatima da se kandiduju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

Foto: AP

- Znamo priču o kandidatu koji je imao najbolje šanse. Bez ikakvog opravdanja, (on) je jednostavno nasilno uklonjen iz trke. U odsustvu takvog favorita, pobedio je onaj koji je pobedio - dodao je predstavnik Kremlja.

On je napomenuo da je to „činjenično stanje“.

Peskov je na pitanje da prokomentariše informacije da se Francuska mešala u tok izbora u Rumuniji odgovorio:

- To što se evropske zemlje Francuska, Nemačka, Velika Britanija mešaju u unutrašnja pitanja drugih zemalja, nije novost. To su samo fragmenti koji isplivaju. Verujte, takvih detalja je mnogo više, nego što možete da zamislite - istakao je on.

Prethodno, suosnivač Telegrama Pavel Durov izjavio je da je rukovodilac Glavne obaveštajne uprave Francuske Nikola Lerner tražio od njega ovog proleća da ućutka kanale rumunskih konzervativaca uoči predsedničkih izbora u Rumuniji. Durov je dodao da je to odbio. Ministarstvo spoljnih poslova Francuske demantovalo je ove navode.



(Sputnjik)