NEMAČKA SPREMA OPŠTU REGRUTACIJU, MERC NAJAVIO: Bićemo najjača sila u Evropi

BERLIN je na korak do uvođenja opšte regrutacije, najavio je ministar odbrane Boris Pistorijus, dodavši da će se to dogoditi ukoliko se, dobrovoljno, za vojsku prijavi premalo ljudi.

Foto Tanjug/AP

Prethodno je novi kancelar Fridrih Merc, u prvom obraćanju sa govornice Bundestaga, poručio da će "Nemačka biti najjača vojna sila u Evropi".

Ove izjave, jedna do druge, najblaže rečeno izazivaju jezu, ne samo zbog nemačke nacističke prošlosti, nego i zato što bi mogle da sugerišu da opšta regrutacija nije u odbrambene svrhe. Berlin je već ranije, u parlamentu usvojio odluku kojom će se zadužiti preko takozvane "kočnice zaduživanja" i na odbranu, to jest, naoružavanje i osavremenjavanje Bundesvera, usmeriti 500 milijardi evra!

Pistorijus je podsetio da ove godine startuje program dobrovoljne regrutacije da bi se vojska kadrovski obnovila, budući da se suočava sa rekordnim nedostatkom trupa, prenosi Politiko.

- Dogovorili smo se da se, u početku, oslanjamo na volonterstvo, službu koja je dobrovoljna i ima za cilj da podstakne mlade ljude da služe svojoj zemlji - podsetio je Pistorijus. - I ovo kažem sasvim namerno, a iskreno dodajem da je naglasak na "u početku".

AfD: Ne možemo bez ruskog gasa LIDERKA desnih suverenista okupljenih oko Alternative za Nemačku (AfD), Alis Vajdel poručila je Fridrihu Mercu da "jastrebovi u njegovim redovima, odvojeni od stvarnosti, naglabaju o pobedi Ukrajine nad Rusijom, ne precizirajući da je to nemoguće bez trećeg svetskog rata, a sa njim još manje". Dodala je da se EU ruga samoj sebi uvođenjem novih sankcija protiv Rusije koji će naneti veću štetu evropskoj, nego ruskoj ekonomiji, jer prva ne može bez ruskog gasa. "Vi ste na čelu vlade ratnog huškanja i očuvanja sopstvene vlasti", rekla je Vajdelov Mercu.

Mercove ambicije o snazi nemačke vojske, Pistorijus je nadgradio precizirajući da će Nemačka predvoditi u vojnom smislu, zajedno sa Francuskom, Velikom Britanijom i Poljskom, dodajući da je bezbednost Evrope "odgovornost samih Evropljana".

On je napomenuo da Bundesver ima oko 181.500 aktivnih vojnika, što je znatno manje, nego što je planirano, do 2031, a to je 203.000.

- Regrutovanje je poraslo za petinu početkom ove godine, ali još imamo premalo ljudi za ono što naše oružane snage moraju da postignu - rekao je ministar, ističući da nova koaliciona vlada demohrišćana i socijaldemokrata podržava kampanju regrutovanja.

Umiljavanje Trampu U NASTOJANjU da poboljša narušene odnose sa Donaldnom Trampom, Fridrih Merc je počeo da mu se umiljava, između ostalog i pozivom šefu Bele kuće da doputuje u selo na zapadu Nemačke, u kom je rođen i odrastao Trampov deda Fridrih, slučajno, eto, kancelarov imenjak. Trampov predak, imao je 16 godina kad se otisnuo preko okeana, 1885. Merc nudi američkom lideru da ga prati tokom te posete. Tramp je, inače, uprkos čestim kritikama na račun Berlina, naročito u pogledu vojnih izdataka, često isticao svoje korene. "Imam nemačke krvi", rekao je i bivšoj kancelarki Angeli Merkel, 2019. godine.

Vojni rok koji je ukinula 2011. godine, Nemačka sada namerava da vrati "na mala vrata". Analitičari navode da bi obavezno služenje vojske bilo veliki preokret u politici Berlina, koji nemački zvaničnici objašnjavaju navodnom pretnjom od Rusije, posebno u kompletu sa porukom predsednika SAD Donalda Trampa da se "Evropa sama pobrine za svoju bezbednost, jer američkih garancija na tom planu više neće biti".

Juče je tu unutarevropsku saradnju potvrdila i britanska vlada , saopštivši da će, zajedno sa Nemačkom, razviti novo oružje za "duboko precizno dejstvo", dometom iznad 2.000 kilometara. Projekat se, takođe, nadovezuje na lane preuzetu obavezu o razvoju novog oružja, o čemu su dve zemlje potpisale odbrambeni pakt.

- U opasnijem svetu, NATO i evropski saveznici su ujedinjeni. Ovo partnerstvo nam pomaže da odbranu učinimo pokretačem rasta, otvaranja radnih mesta, unapređenja veština i podsticanja investicija širom Britanije i Nemačke - rekao je Džon Hili, britanski ministar odbrane.

Demohrišćanski kancelar Merc podsetio je, u svom govoru, da se "Ukrajini ne sme nametnuti diktirani mir, niti pokoravanje činjenicama, stvorenim vojnom silom". Dojče vele komentariše da je problem, međutim, u tome što EU teško može da deluje ako Trampova politika ostane nepredvidljiva kao što je sada.