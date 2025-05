MANJE CARINE TOKOM TRI MESECA: Kina i Amerika uspostaviće mehanizam za nastavak razgovora

AMERIKA i Kina, smanjiće carinske tarife na proizvode koje uvoze jedna od druge za 115 odsto, tokom naredna tri meseca. Skot Besent, ministar finansija SAD u Ženevi, saopštio je da dogovor stupa na snagu od sutra. U zajedničkom saopštenju dve zemlje, objavljenom u ovom švajcarskom gradu, kombinovani američki nameti od 145 odsto na većinu kineskog uvoza, biće umanjeni za trećinu, uključujući stopu vezanu za fentanil, sintetički narkotični analgetik. Kineske carine od 125 odsto na američku robu, pašće na deset procenata.

AP Photo/Thibault Camus

Komentarišući ovu deeskalaciju američko-kineskog trgovinskog rata, analitičari ističu da i 30 odsto smanjenja koje daje Vašington, iako značajno, ostavlja carine na poprilično visokom nivou. Uprkos sličnim konstantacijama, akcije na globalnim berzama, počele su da rastu. Ras Mould, investicioni direktor britanske investicione platforme AJ Bel, kaže da je sporazum veliki napredak i da je dočekan raširenih ruku.

- Obe strane, pokazale veliko poštovanje tokom pregovora i imaju interes u balansiranoj trgovini - istakao je Besent. - Dve zemlje, uspostaviće mehanizam za nastavak razgovora o trgovinskim odnosima.

Dogovor je usledio posle pregovora između predstavnika dve strane tokom minulog vikenda, a očekuje se da će ovakav ishod koliko toliko oporaviti trgovinu preko Tihog okeana, koja je pretrpela veliki pad. SAD su podigle carine za Kinu na 145 odsto, a Peking je uzvratio tarifama od 125 procenata na uvoz robe iz SAD. Posledice su bile momentalne i ogromne. Kineski zvaničnici, zabrinuli su se zbog uticaja američkih carina, a i Vašington je priznao da je situacija neodrživa.

Dve zemlje su ranije izvestile o "značajnom napretku" u svojim pregovorima, koji su podstakli tržišta i pomogli kineskim akcijama da nadoknade gubitke od 2. aprila, kad je američki predsednik Donald Tramp najavio novu rundu carina. On je ranije ocenio da se postiže "veliki napredak u tekućim pregovorima" i dodao da se dijalog u Ženevi vodio na inicijativu Kine. Peking je, međutim, saopštio da su SAD zatražile razgovore i da se kineska politika suprotstavljanja američkim carinama nije promenila.

Rojters navodi da SAD nastoje da smanje trgovinski deficit sa Kinom, dok se Peking suprotstavlja "spoljnom mešanju i želi da Vašington snizi carine na uvoz kineske robe i tretira Kinu kao ravnopravnog partnera na svetskoj sceni".

Šefica Svetske trgovinske organizacije (STO) dr Ngozi Okonjo-Ivela, "zadovoljna je pozitivnim ishodom razgovora, koji označavaju značajan korak napred i slute na dobro". Istakla je koliko je to važno za celokupnu globalnu ekonomiju i upozorila da bi, ako bi se globalna ekonomija podelila na dva bloka, to moglo da dovede do dugoročnog smanjenja globalnog realnog BDP.

Bi-Bi-Si ocenjuje da bi, s obzirom na tempo kojim je Tramp svojim trgovinskim ratom preokrenuo svetsku ekonomiju, 90 dana moglo da izgleda dugo.Ovaj period, svakako, daje šansu američkim i kineskim pregovaračima da smanje tenzije koje su bacile senku na globalnu ekonomiju.

Dve najveće svetske ekonomije, vodile su i tokom Trampovog prvog mandata razgovore, ali sa ograničenim uspehom. U januaru 2020, dogovoren je "trgovinski sporazum prve faze", kojim se Kina obavezala da će povećati američki uvoz za 200 milijardi dolara iznad nivoa od 2017, te ojačati pravila intelektualne svojine. Zauzvrat, SAD su smanjile neke carine.

Ali, Kina nikada nije uspela da postigne svoje ciljeve kupovine i još ima pritužbe na zaštitu intelektualne svojine. Povrh toga, u godinama koje su usledile, obe strane su dodavale ograničenja međusobnoj trgovini. Teškoća u prevazilaženju razlika ukazuje, nesumnjivo, na fundamentalniji sukob između dve najveće svetske ekonomije, koji "cveta" na suprotnosti između trgovinskih smernica vlade u Pekingu i američkog kapitalizma slobodnog tržišta.



Na neutralnom terenu

MINISTAR finansija SAD Skot Besent, boravio je minulog vikenda u Švajcarskoj na dvodnevnim trgovinskim pregovorima sa Kinom. U američkoj delegaciji bio je i trgovinski predstavnik Džejmison Grir, a kineski tim, predvodio je zamenik premijera He Lifeng. Zanimljivo je da su se razgovori između SAD i Kine vodili i u Ženevi, konstatuje Bi-Bi-Si i podseća da neutralnost Švajcarske već dugo pomaže u rešavanju velikih globalnih problema. Osim toga, ova zemlja je i sedište Svetske trgovinske organizacije (STO), čija je uloga da sastavlja i sprovodi pravila globalne trgovine.