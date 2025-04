"TO JE APSURDNO" Američki izaslank za Ukrajinu o Putinovom predlogu

SPECIJALNI predstavnik američkog predsednika za Ukrajinu Kit Kelog ocenio je danas da je apsurdna ideja o trodnevnom primirju između 8. i 11. maja, koju je predložio ruski predsednik Vladimir Putin.

Foto: Profimedia

- Trodnevni prekid vatre je apsurdan. (Američki predsednik Donald) Tramp želi trajni sveobuhvatni prekid vatre, na moru, u vazduhu, na kopnu, u trajanju od najmanje 30 dana, a onda to možemo produžiti - rekao je Kelog za Foks njuz.

Istovremeno, Kelog je rekao da su Ukrajinci veoma zadovoljni svojim stavom o Rusiji, upoređujući situaciju oko pregovora između Rusije i Ukrajine sa poslednjih 100 metara u maratonu, "kada su prvi kilometri lakši od poslednjih metara".

- Kada pogledate sve u vezi sa čim su Ukrajinci spremni da sarađuju, sada je sve na Rusima, na Putinu - dodao je Kelog.

Komentarišući izjavu ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da je cilj Rusije "potpuna pobeda" nad Ukrajinom, Kelog je napomenuo da se protivi, kako je naveo, ruskim maksimalističkim zahtevima za mir.

- Rusija ne dobija ovaj rat. Nisu napravili nikakav značajniji korak napred godinu i po dana. Nisu zauzeli Kijev, nisu stigli zapadno od Dnjepra, nisu zauzeli Odesu i izgubili su stotine hiljada vojnika. Sukob je u pat poziciji. Niko neće vojno pobediti u ovom ratu, to će se uraditi diplomatijom, i mislim da Ukrajinci to dobro razumeju, a mislim da i Rusi to treba da shvate - zaključio je Kelog.