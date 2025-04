NA NJIMA JE DA ZAKLJUČE DA LI SU B-2 BOMBARDERI PORUKA TEHERANU Hegset: "Ne tražim mnogo... ali ne mogu da imaju nuklearno oružje"

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da je na Iranu da zaključi da li je nedavna relokacija američkih bombardera B-2 "poruka Teheranu", istovremeno izrazivši nadu da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti rešeni mirnim putem.

Foto Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Prema navodima američkih zvaničnika, do šest bombardera B-2 premešteno je u martu u američko-britansku vojnu bazu na ostrvu Dijego Garsija u Indijskom okeanu, usred američke kampanje vazdušnih napada u Jemenu i sve većih tenzija sa Iranom, preneo je Rojters.

Bombarder B-2, kakvih američko vazduhoplovstvo poseduje 20, spada među najnaprednije letelice zbog svoje tehnologije niske uočljivosti ("stelt tehnologije") i sposobnosti da nosi najteže američke konvencionalne i nuklearne bombe, uključujući GBU-57 "Massive Ordnance Penetrator" - oružje osmišljeno za uništavanje ciljeva duboko ispod zemlje.

Na pitanje da li je ovo raspoređivanje signal Teheranu, Hegset je rekao: "Neka oni to zaključe. To je izuzetno sredstvo... i šalje poruku svima".

On je dodao da je predsednik SAD Donald Tramp jasno stavio do znanja da "Iran ne bi trebalo da ima nuklearnu bombu", naglasivši da je cilj rešavanje spora mirnim putem. Tramp je u ponedeljak najavio da će direktni pregovori sa Iranom o nuklearnom programu početi u subotu, upozorivši da će Iran biti u "velikoj opasnosti" ukoliko ne dođe do dogovora.

Međutim, Teheran je saopštio da će razgovori biti održani posredno, u Omanu, što ukazuje na postojeće nesuglasice, ističe Rojters.

Tramp je juče ponovo zapretio upotrebom vojne sile ako Iran ne odustane od svog nuklearnog programa.

- Ne tražim mnogo... ali ne mogu da imaju nuklearno oružje. Ako bude neophodno, koristićemo vojsku. Izrael će, naravno, biti lider u tome. Ali niko nas ne vodi. Mi radimo ono što mi želimo", istakao je Tramp.

Tačan datum eventualne vojne akcije nije preciziran.

Zapadne sile optužuju Iran da koristi svoj civilni nuklearni program kao paravan za razvoj nuklearnog oružja, obogaćujući uranijum do nivoa koji, prema njihovom stavu, prevazilazi potrebe za proizvodnju energije.

Teheran tvrdi da nuklearni program razvija isključivo u miroljubive svrhe.

(Tanjug)