RAT u Ukrajini-1.133. dan.

Foto: Profimedia



Ruska trobojka vijori se nad Razlivom

Oružane snage Rusije podigle su rusku trobojku na različitim tačkama oslobođenog naselja Razliv u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako je precizirano, tokom desetodnevne ofanzive raščišćeno je oko 400 objekata i likvidirano više od 150 ukrajinskih vojnika u Razlivu. Vojni resor napominje da su naselje oslobodili pripadnici 29. gardijske kombinovane vojske grupe „Istok“.

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruska vojska zauzela je naselje Razliv u DNR;



Vojni ekspert Andrej Maročko istakao je da su tokom marta ruski lovci napredovali duboko u odbranu neprijatelja

- Ruski sistemi PVO oborili su tokom proteklog dana 67 ukrajinskih dronova;- Ruske snage uništile su privremene punktove za razmeštanje ukrajinskih formacija i stranih plaćenika u 142 rejona;- Ukrajinske snage izgubile su više od 430 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Centar“;- Ukrajinske snage izgubile su više od 210 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Zapad“;- Ruske trupe gađale su tri ukrajinske formacije u belgorodskom pravcu, Ukrajina je izgubila do 70 vojnika;- Ukrajinske snage izgubile su do 75 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“;- Ukrajinske snage izgubile su do 255 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Jug“;- Od početka Specijalne vojne operacije uništeno je 660 aviona, 283 helikoptera, 49.247 dronova, 601 protivvazduhoplovni raketni sistem, 22.622 tenka i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.533 minobacača, 23.152 oruđa terenske artiljerije i minobacača, 33.572 jedinice specijalnih vojnih vozila.

Ruski vojnici su u martu u borbama na granicama Luganske Narodne Republike eliminisali preko 21.900 ukrajinskih vojnika i stranih plaćenika, što je za skoro 1.800 više nego u februaru, rekao je vojni ekspert Andrej Maročko za TASS.

- U martu je ukrajinska vojska nastavila da pruža otpor i učestvuje u terorističkim aktivnostima. Intenzitet neprijateljstava je neznatno povećan u odnosu na februar. Oružane snage Rusije samopouzdano ispunjavaju zadatke specijalne vojne operacije i oslobođene teritorije. Gubici neprijatelja u izveštajnom periodu iznosili su oko 21.940 ukrajinskih vojnika, što je više u odnosu na prethodni period7, što je više od 30.00. Ruska borbena grupa Sever eliminisala je najveći broj neprijateljske ljudstva- rekao je on, analizirajući podatke ruskog Ministarstva odbrane.

Maročko je istakao da su tokom marta ruski borci napredovali duboko u odbranu neprijatelja i poboljšali svoje položaje duž cele linije dodira.

Ekspert je dodao da je ruska vojska uništila i 52 neprijateljska tenka, dva lansera MLRS RAK-SA-12, 338 artiljerijskih topova, 63 stanice za elektronsko i protivbaterijsko ratovanje, 94 poljska skladišta municije, dva skladišta goriva i preko 1.100 različitih neprijateljskih borbenih vozila.

BONUS VIDEO: RUSI NA POZICIJI: Viđeni tenkovi u Kurskoj oblasti