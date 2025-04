RAT u Ukrajini-1.133. dan.

Ruska vojska odsekla Kupjansk: Alarm u Oružanim snagama Ukrajine

Bitka za Kondrašovku traje već nekoliko dana, ruske trupe gomilaju snage u severnom delu sela za dalje napredovanje ka centru, piše ukrajinski oficir sa pozivnim znakom „Aleks“.

Bitke se odvijaju kroz pešadijske napade. Ruske oružane snage približavaju se selu u malim grupama kroz useke i jaruge, kroz koje je teško proći tehnikom i bespilotnim letelicama.

Kondrašovka je veoma važna za ukrajinske oružane snage u pogledu odbrane samog Kupjanska. Kroz njega prolazi put ka gradu sa severa.

Ofanziva na Dnjepropetrovsku oblast (VIDEO)

„Hrabri“ su pokazali kako je Zaporožje oslobođeno. Vojnici 1. motorizovanog bataljona 428. motorizovanog puka 90. tenkovske divizije znali su za grupu VSU koja je delovala u selu.

Ukrajinski militanti su zauzeli položaje u zgradi i otvorili vatru neselektivno.

Shvativši da su opkoljeni, pripadnici VSU su položili oružje i predali se.

Bitka za Pokrovsk (VIDEO)

Pokušaj oružanih snaga Ukrajine da izvrši kontranapad u Ševčenku završio se krvavim neuspehom.

VSU je pokušao da izvrši kontranapad na položaje Oružanih snaga Rusije u oblasti Ševčenka, ali je zaustavljen na prilazima naselju.

Nakon neuspešnih napada manjih grupa, ostaci snaga VSU su potisnuti nazad.

Ruska vojska nastavlja da kontroliše naselje.

Oružane snage Ukrajine ušle su u duboku odbranu, pokušavajući da se učvrste na periferiji. Ruski vojnici vrše izviđanje i metodično eliminišu neprijateljske grupe.



Ofanziva ruske vojske severozapadno od Kremene

U toku je ofanziva ruske ovjske na potezu Katerinovka – Novo – Zelena Dolina u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je ruski vojni stručnjak Andrej Maročko.

Kako je rekao, ofanziva se sprovodi severozapadno od grada Kremena u Luganskoj Narodnoj Republici.

Inače, ova ofanziva pokrenuta je nakon što su se ruske snage učvrstile u mestu Ivanovka.



Granatirana Nova Kahovka

Troje civila Nove Kahovke povređeno je u ukrajinskim napadima, rekao je gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saldo.

Kako je rekao, ukrajinska vojska je gađala i školu u Kahovki.

„Izbio je požar koji je već likvidiran. Nije bilo žrtava i ranjenih“, rekao je Saldo.

Izveštaj Ministarstva odbrane o situaciji na kurskom pravcu

Oružane snage Ukrajine tokom prethodnog dana preduzele su dva neuspešna kontranapada u Kurskoj pograničnoj oblasti i tom prilikom izgubile više od 180 vojnika, dva oklopna transportera, četiri borbena oklopna vozila, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Pored toga, naglašava se da su ruske snage uništile dva punkta za upravljanje ukrajinskim dronovima.

Ukrajinska vojska je ukupno od početka borbi na kurskom pravcu izgubila više od 71.420 pripadnika.

Ukrajinci ponovo gađali ruske energetske objekte

Ukrajinska vojska je proteklog dana dva puta napala ruske energetske objekte, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U jutarnjim časovima juče je dronom napadnuta podstanica u Belgorodskoj oblasti, dok je na podstanicu u Novogorjevci u Zaporoškoj oblasti bačeno četiri eksplozivne naprave, takođe iz drona. Usled napada došlo je do isključenja električne energije potrošačima.

Takođe se ocenjuje da kijevski režim uprkos javnim saopštenjima o podršci rusko-američkim sporazumima o etapnom rešavanju ukrajinskog sukoba nastavlja da jednostrano izvodi napade na energetske objekte Rusije.



Ruska trobojka vijori se nad Razlivom

Oružane snage Rusije podigle su rusku trobojku na različitim tačkama oslobođenog naselja Razliv u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Kako je precizirano, tokom desetodnevne ofanzive raščišćeno je oko 400 objekata i likvidirano više od 150 ukrajinskih vojnika u Razlivu. Vojni resor napominje da su naselje oslobodili pripadnici 29. gardijske kombinovane vojske grupe „Istok“.

Izveštaj Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruska vojska zauzela je naselje Razliv u DNR;

- Ruski sistemi PVO oborili su tokom proteklog dana 67 ukrajinskih dronova;

- Ruske snage uništile su privremene punktove za razmeštanje ukrajinskih formacija i stranih plaćenika u 142 rejona;

- Ukrajinske snage izgubile su više od 430 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Centar“;

- Ukrajinske snage izgubile su više od 210 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Zapad“;

- Ruske trupe gađale su tri ukrajinske formacije u belgorodskom pravcu, Ukrajina je izgubila do 70 vojnika;

- Ukrajinske snage izgubile su do 75 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“;

- Ukrajinske snage izgubile su do 255 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Jug“;

- Od početka Specijalne vojne operacije uništeno je 660 aviona, 283 helikoptera, 49.247 dronova, 601 protivvazduhoplovni raketni sistem, 22.622 tenka i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.533 minobacača, 23.152 oruđa terenske artiljerije i minobacača, 33.572 jedinice specijalnih vojnih vozila. Foto: Profimedia

Vojni ekspert Andrej Maročko istakao je da su tokom marta ruski lovci napredovali duboko u odbranu neprijatelja

Ruski vojnici su u martu u borbama na granicama Luganske Narodne Republike eliminisali preko 21.900 ukrajinskih vojnika i stranih plaćenika, što je za skoro 1.800 više nego u februaru, rekao je vojni ekspert Andrej Maročko za TASS.

- U martu je ukrajinska vojska nastavila da pruža otpor i učestvuje u terorističkim aktivnostima. Intenzitet neprijateljstava je neznatno povećan u odnosu na februar. Oružane snage Rusije samopouzdano ispunjavaju zadatke specijalne vojne operacije i oslobođene teritorije. Gubici neprijatelja u izveštajnom periodu iznosili su oko 21.940 ukrajinskih vojnika, što je više u odnosu na prethodni period7, što je više od 30.00. Ruska borbena grupa Sever eliminisala je najveći broj neprijateljske ljudstva- rekao je on, analizirajući podatke ruskog Ministarstva odbrane.

Maročko je istakao da su tokom marta ruski borci napredovali duboko u odbranu neprijatelja i poboljšali svoje položaje duž cele linije dodira.

Ekspert je dodao da je ruska vojska uništila i 52 neprijateljska tenka, dva lansera MLRS RAK-SA-12, 338 artiljerijskih topova, 63 stanice za elektronsko i protivbaterijsko ratovanje, 94 poljska skladišta municije, dva skladišta goriva i preko 1.100 različitih neprijateljskih borbenih vozila.

