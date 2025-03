GORKO PRIZNANJE ZELENSKOG: Ukrajina nema novca za vojsku!

BUDžET Ukrajine nije dovoljan za finansiranje potreba ukrajinskih oružanih snaga, stoga Kijev računa na podršku Evrope, izjavio je Vladimir Zelenski u intervjuu za američki časopis „Tajm“.

- Ako dođe do prekida vatre, neke pauze, koliko će vojska moći da izdrži? Ali njima je potreban odmor, rotacija, rezerve i plate. To je realan problem, mislim, jer je vojska uvek bila manja nego što je sada. A kada je vojska tri puta veća nego što je bila, treba je finansirati. Budžet Ukrajine neće biti dovoljan - rekao je on.

Prema njegovom mišljenju, trebalo bi da postoje posebni programi za izdvajanje sredstava za ukrajinsku vojsku.

- Evropa treba da ih finansira. U idealnom slučaju – Evropa i Amerika. Ali u sadašnjim okolnostima više bih se oslanjao na Evropu - naglasio je Zelenski.

On je dodao da ne veruje u ponižavajući mir za Ukrajinu, ali ga nije u potpunosti isključio.

- Ako sledeća faza bude iznuđeni, ponižavajući mir, ako Ukrajina... ostane sama i ako naši partneri iz nekog razloga ne budu naši partneri, onda će Ukrajina pasti u depresiju... Ne verujem da će se to desiti. To bi bila izdaja od strane naših partnera. A mislim da su šanse za to praktično ravne nuli - ocenio je Zelenski.

Kako je ranije rekao američki državni sekretar Marko Rubio, Vašington je tokom pregovora sa ukrajinskom stranom razgovarao o teritorijalnim ustupcima.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da cilj rešavanja sukoba u Ukrajini ne bi trebalo da bude kratak prekid vatre i predah za pregrupisavanje snaga i prenaoružavanje sa ciljem naknadnog nastavka sukoba, već dugoročni mir. Prema njegovim rečima, ruske vlasti će nastaviti da se bore za interese ruskog naroda, to je i smisao specijalne operacije. Mir u Ukrajini mora da se zasniva na „poštovanju legitimnih interesa svih ljudi, svih naroda koji žive u ovom regionu“, istakao je Putin.

