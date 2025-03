IMAMOGLU IZA BRAVE: Gradonačelnik Istanbula uhapšen uoči svoje kandidature za Erdoganovog rivala na sledećim izborima

POD optužbama za korupciju i pomaganje terorističkoj organizaciji, uhapšen je Ekrem Imamoglu (54), gradonačelnik Istanbula, opozicioni lider sekularne Republikanske narodne partije, samo nekoliko dana pre no što je imenovan za njenog kandidata na predsedničkim izborima. Imamoglu je trebalo da bude glavni rival predsednika Redžepa Tajipa Erdogana za budućeg šefa države, a poznavaoci turskih prilika očekuju narednih meseci vanredne izbore, umesto redovnih, planiranih 2028. godine.

Foto: AP

Nekoliko sati pošto je priveden, on je objavio poruku na mreži Iks, u kojoj kaže da će "na laži, intrige i zamke protiv njega odgovoriti turski narod", ali su, ubrzo potom, turske vlasti uvele ograničenja pristupa društvenim mrežama, uključujući Iks, Jutjub, Instagram i TikTok. Uz Imamoglua, uhapšeno je još stotinu ljudi, uključujući pomoćnika gradonačelnika, Murata Onguna.

Osim optužbi za korupciju, Imamoglu i još šest osoba osumnjičeno je za podršku Radničkoj partiji Kurdistana (PKK), navodi se u saopštenju tužilaštva. Pozadina je saradnja socijaldemokratske CHP i prokurdske Narodne partije ravnopravnosti i demokratije (DEM) na lokalnim izborima, navodi Dojče vele.

Kritičari su ovaj potez vlasti osudili kao politički motivisan. Lider stranke CHP, Ozgr Ozel, govori o pokušaju državnog udara i odlučujućem trenutku za budućnost turske demokratije. "Žele da spreče narod da sam bira sledećeg predsednika", poručio je i pozvao je 1,7 miliona članova stranke da učestvuju na internom glasanju za kandidata CHP na predsedničkim izborima, uprkos hapšenju u nedelju.

Ali, Erdogan, koji je na vlasti 22 godine i njegova Stranka pravde i razvoja, negirali su te tvrdnje, insistirajući da je tursko pravosuđe nezavisno.

Imamoglu, glavni rival predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, koji je i sam bio gradonačelnik Istanbula, pre no što se vinuo do najviše funkcije u državi, ima ne manje političke ambicije. Zapadni mediji upravo zato ističu da je Imamoglu uhapšen samo nekoliko dana pre no što je trebalo da bude izabran za predsedničkog kandidata. Desetine policajaca učestvovalo je u ranoj jutarnjoj raciji na njegovu kuću u ovom, najvećem turskom gradu.

Grupa "Netbloks" objavila je da su pristupi glavnim društvenim mrežama u Turskoj blokirani kako bi se ograničilo širenje informacija o hapšenju i podršci opozicije. Opozicija je najoštrije osudila hapšenje kao pokušaj gušenja opozicije i potkopavanja demokratskih prava. Ona ističe da su pojačane kritike na račun Erdogana i turske vlade poslednjih meseci, povod za hapšenje.

Do pritvaranja Imamoglua došlo je, kako glasi zvanično obrazloženje, pošto je izgubio diplomu usled navodnih nepravilnosti vezanih za njegovo obrazovanje. Univerzitet u Istanbulu poništilo je Imamogluovu univerzitetsku diplomu, "zbog nepravilnosti povezanih s propisima Odbora za visoko obrazovanje". I mada se konstatovalo da ta odluka neće uticati na njegov mandat gradonačelnika Istanbula, koji je ponovno dobio pre godinu dana, ali bi mogla da mu onemogući eventualnu kandidaturu na predsedničkim izborima za koju se traži univerzitetska diploma, očigledno da se, iza brave, ne može baviti ni gradonačelničkim poslom.

U obrazloženju Univerziteta navodi se da se 38 osoba, među kojima i Imamoglu, 1990. godine, na neregularan način prebacilo sa univerziteta u turskom delu Kipra na engleski program Fakulteta za menadžment. Za njih desetero prelaz na drugi fakultet je poništen, a u slučaju preostalih 28 poništene su diplome.

Imamogluovi advokati najavili su da će se žaliti zbog oduzimanja diplome, ocenivši da je odluka Upravnog veća Univerziteta u Istanbulu nezakonita.

Ubrzo posle hapšenja, deonice turske berze pale su za sedam odsto, što je izazvalo privremeno zaustavljanje trgovine. Vlasti su blokirale saobraćaj na nekoliko ulica u Istanbulu i zabranile proteste u trajanju od četiri dana, kako bi sprečile moguće demonstracije.

Ipak, ispred glavnog policijskog štaba u Istanbulu, okupilo se stotinak demonstranata saopštili da pritvaranje Imamoglua, glavnog političkog rivala turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, predstavlja udarac za tursku demokratiju. Demonstranti uzvikuju antivladine i parole podrške za gradonačelnika, preneo je Rojters. Snage bezbednosti blokirale su ulice koje vode do štaba policije, a raspoređene su jedinice interventne policije, kao i kamioni sa vodenim topovima.

Lični udarac

LANE je Ekrem Imamoglu osvojio drugi mandat na mestu gradonačelnika Istanbula, kada je njegova partija CHP pobedila na lokalnim izborima tamo i u Ankari. Bio je to prvi put od dolaska Redžepa Tajipa Erdogana na vlast da je njegova stranka poražena širom zemlje na glasačkim kutijama. Izbori su bili i lični udarac za predsednika, budući da je i sam bio prvi čovek Istanbula (1994-1998), na svom putu ka vrhu vlasti.