FICO PRETI BLOKADOM SAMITA EU: Traži obnovu tranzita gasa preko Ukrajine

SLOVAČKA će blokirati usvajanje komunikea na samitu Evropske unije ako njeni zahtevi da se obnovi tranzit gasa preko ukrajinske teritorije ne budu uzeti u obzir u konačnom dokumentu, izjavio je premijer ove zemlje Robert Fico.

Foto: Profimedia

- Može se desiti da ću blokirati usvajanje konačnih (odluka) koje se tiču masovne finansijske i vojne pomoći Ukrajini. To je ono što se tiče (ovog) rata. Odbijanje ovog predloga koji smo dali, a koji ću i usmeno izneti na pregovorima u Briselu, umnogome će otežati donošenje zaključaka na samitu 6. marta - rekao je Fico na konferenciji za novinare.

On je zahtev da Ukrajina obnovi tranzit gasa preko svoje teritorije do zemalja-članica EU nazvao „najznačajnijim“ od strane Slovačke.

Premijer je takođe primetio da se Evropska komisija pretvara da problem sa gasom, nakon što je Kijev prekinuo tranzit preko ukrajinske teritorije, ne postoji, uprkos činjenici da trenutna situacija šteti celoj Evropi.

- Situacija (sa gasom) je apsurdna, Evropska komisija zatvara oči. Bili smo tamo nekoliko puta, komuniciramo, ali Evropska komisija se pravi da taj problem ne postoji. Znamo da to ne mora da bude ruski gas, to može biti azerbejdžanski gas, koji možemo da šaljemo u tranzitu kroz Ukrajinu do Slovačke i dalje na zapad. To može da bude gas koji kupujemo i tražimo od Ukrajinaca na rusko-ukrajinskoj granici da nam ga pošalju kao slovački gas - rekao je Fico.

On je napomenuo da je Slovačka više puta apelovala na Evropsku komisiju i objašnjavala joj da prekid tranzita gasa kroz Ukrajinu ozbiljno šteti Evropi i izaziva povećanje cena ove vrste goriva, što Evropsku uniju čini nekonkurentnom.

Slovački premijer je ranije izjavio da pomoć Ukrajini iz Evropske unije „ne može biti u vidu karte u jednom pravcu: Evropa Ukrajini daje sve, ali Ukrajina Evropi ne daje ništa“.

Mađarski premijer Viktor Orban takođe je ranije kritikovao pristup EU rešavanju sukoba u Ukrajini. On insistira da na samitu treba da se odluči „da se započnu direktni pregovori sa Rusijom o prekidu vatre i uspostavljanju trajnog mira u Ukrajini“.

Do 1. januara 2025. gas iz Rusije se isporučivao u Evropsku uniju preko teritorije Ukrajine. Tranzit je prekinut zbog odbijanja Kijeva da produži sporazum sa Moskvom.

(Sputnjik)

